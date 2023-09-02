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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK, başta şehrin gençleri olmak üzere tüm sakinleri için sunduğu hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda düzenli olarak gerçekleştirdiği Gençlik Merkezleri Kursları’nın kayıtları devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Gençlik Merkezi Kursları, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kayıtlarını sürdürüyor.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kursları için 4. 5. 6. 7-9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak ara sınav ders takviyelerini içeren kurslarda, 8. sınıflara da LGS desteği verilecek.

“BAŞARI ELDE EDECEĞİNİZ BİRÇOK ÇALIŞMA İLE SİZLERLEYİZ”

‘Başarı elde edeceğiniz birçok çalışma ile sizlerleyiz’ çağrısında bulunan KAYMEK’in, Gençlik Merkezleri’nde 4. 5. 6. 7-9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak ‘ders takviyeleri, deneme sınavları, soru çözümü ve rehberlik’ konularında destek verilirken, kurslarda 8. sınıflara da LGS’ye hazırlık kursları hizmeti sunulacak.

KURSLAR ÜCRETSİZ

Büyükşehir belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri Kursları ücretsiz olarak verilirken, kayıt için ‘www.kaymekonline.com’ adresinin ziyaret edilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için 0 352 320 54 45 nolu telefonun aranması yeterli olurken, öğrenciler de bu faydalı kurslara davet edildi. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)