Netflix'in Çözülememiş Gizemler belgesel dizisinin amaçlarından biri, çözülmemiş vakalar hakkında çözülmesi umuduyla bilgi vermektir. Ve şimdi, gösteri sayesinde Kayla Unbehaun'un hikayesi artık soğuk değil.

Dizi ilk olarak 1987'den 2010'a kadar televizyonda yayınlandı. 2020'de Netflix bir yeniden başlatma oluşturdu ve ilk iki cildi yayınladı. Ardından 2022'de 3. cilt yayınlanmaya başladı ve şimdi dizinin amacına ulaşmasına yardımcı oldu. 16 Mayıs 2023'te artık 15 yaşında olan Kayla'nın bulunup babasına kavuştuğu bildirildi. Ve hepsi dizi sayesinde, biri onu izledikten sonra onu tanıdığı için.

Rapora göre genç kızın annesi Heather Unbehaun, kızını 2017 yılında Kayla dokuz yaşındayken kaçırdı. Babası Ryan Iserka, onun tam velayetini alırken, Heather'ın ziyaret hakları vardı. Kayla annesiyle vakit geçirdiği için Ryan o zamanki genç kızı almaya gittikten sonra onları bulamadı.

Aslen Illinois, South Elgin'den olan ve Kuzey Karolina, Asheville'deki bir alışveriş merkezinde çalışan Kayla'yı Netflix bölümünden tanıdı. İzlemek istersen Çözülmemiş Gizemler'in hangi bölümü? Aşağıda sizin için cevabımız var.

Kayla Unbehaun davası hangi Çözülememiş Gizemler bölümüdür?

Kayla Unbehaun'un yer aldığı Çözülememiş Gizemler bölümü 3. Sezon 9. bölümüdür. Adı "Bir Ebeveyn Tarafından Kaçırıldı" ve 1 Kasım 2022'de Netflix'te yayınlanmaya başladı. O cildin son bölümü. Şu anda Netflix diziyi iptal etmedi veya yenilemedi, bu nedenle dördüncü cildin olup olmayacağı belli değil.

17 Mayıs itibariyle Kayla babasına kavuştu. Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne yaptığı açıklamada Iserka şunları söyledi:

Kayla'nın evde güvende olmasına çok sevindim. South Elgin Polis Departmanına, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne ve davasına yardımcı olan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca “Bring Kayla Home” Facebook sayfasının hikayesinin canlı kalmasına yardımcı olan ve farkındalığın yayılmasına vesile olan tüm takipçilerine teşekkür etmek istiyorum. Birbirimizi yeniden tanıdıkça ve bu yeni başlangıçta yol alırken mahremiyet istiyoruz.

Heather, Kuzey Carolina'da tutuklandı. Kane İlçe Eyalet Savcılığına göre, 11 Temmuz 2023'te eyalette mahkemeye çıktı ve gözaltından serbest bırakılmak üzere 25.000 dolarlık bir tahvil gönderdi.

Çözülememiş Gizemler Netflix'te yayınlanıyor.