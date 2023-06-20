Kayısı çekirdeği özünden elde edilen ve yüksek oranda linoleik asit içeren kayısı çekirdeği yağı cildi nemlendirir ve korur. Kayısı çekirdeği yağının cildimiz için daha pek çok faydası vardır. Peki, bu faydalar nelerdir? Kayısı çekirdeği yağının ne gibi faydaları vardır? Cilde nasıl uygulanır? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Kayısı Çekirdeği Yağının Cilde Faydaları

-Cildi nemlendirir.

-Cilt yüzeyinde oluşan lekelerin giderilmesine yardım eder.

-Cilt hücrelerinin onarılmasına yardımcı olur.

-Ölü hücreleri yeniler ve cildin canlı ve taze kalmasını sağlar.

-Göz altı morlukları ve göz halkalarını giderir.

-Ciltteki kızarıklık, tahriş ve sivilce gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.

-Cilt tonunu eşitler.

Kayısı Çekirdeği Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Kayısı çekirdeği yağını cildinize uygulamadan önce cildinizi temizleyin. Kayısı çekirdeği yağı yoğun bir yağdır. O nedenle küçük miktarlarda kullanarak cildinize uygulayın. Kayısı çekirdeği yağını gece kullanın. Böylelikle cilt gece boyunca kayısı çekirdeği yağı tarafından beslenir.

Kayısı Çekirdeği Yağının Göz Çevresinde Kullanımı

Kayısı çekirdeği yağını göz çevresine uygulamak için, temiz bir pamuğa 3, 4 damla dökün. Masaj yapar gibi göz çevrenizi temizleyin.