1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken 18 Haziran'da kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor.

ABD ve Fransa'dan da kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için ekipler seferber edildi.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.

İLK VURMA SESİ DUYULDU

Kanadalı bir arama uçağının denizaltının kaybolduğu bölgeden 30 dakikalık aralıklarla gelen "vuruş" tespit ettiğini söyleyen haberler geldi.

Hem Rolling Stone hem de CNN tarafından bildirilen notlarda "P8 [deniz aracı], bölgede her 30 dakikada bir çarpma sesleri duydu. Dört saat sonra ek sonar konuşlandırıldı ve çarpma sesleri hala duyuluyordu." denildi.

ÇOK AZ OKSİJENLERİ KALDI

Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrine ulaşacağı aktarıldı.

ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 28 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.

Fransa da kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için bir gemi ile su altı arama robotu gönderdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer'in "Atalante" isimli gemisi ile su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu'na gönderdi.

Okyanusta 4 bin metre derinliğe kadar dalabilen robotun çarşamba günü TSİ 21.00'de bölgeye varması bekleniyor.

KAYIP DENİZALTIDA KİMLER VAR?

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.