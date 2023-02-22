KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından ortaklaşa düzenlenen anlamlı buluşma, KGK İstanbul Ofisi'nde gerçekleşti. Merhum duayen gazeteci Nezih Demirkent’in kızı, Dünya Yayın Grubu Başkanı Didem Demirkent ile çok sayıda kademli gazetecinin katıldığı programda vefat eden meslek duayeni gazetecilerle ilgili anılar anlatılırken duygu dolu anlar yaşandı.

Deprem bölgesine iki kez giderek o bölgedeki gazetecilerle görüşen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de bir konuşma yaparak, depremin yarattığı yıkımı ve gazetecilerin mağduriyetini tüm çıplağıyla anlattı. Dim, "KGK İstanbul Ofisi, çok anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Depremde kaybettiğimiz gazeteciler ile vefat eden meslek duayeni gazetecilerin ortaklaşa anıldığı programa merhum duayenimiz Nezih Demirkent’in kızı Dünya Yayın Grubu Başkanı Didem Demirkent de katıldı ve babasını anlatan çok güzel bir konuşma yaptı. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen başta meclis üyemiz Ahmet Coşkunaydın abimiz olmak üzere tüm katılan duyarlı meslektaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.



Duygu dolu anların yaşandığı program sonrası Didem Demirkent ve EGD Başkanı Recep Erçin ile EGD eski Başkanı Celal Toprak, KGK Genel Başkan Yardımcısı Kahraman Halisçelik, KGK Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Virancık, KGK Meclis üyeleri Hayati Arıgan, Ferhat Yıldırım, Necmi Hatipoğlu ve Ahmet Coşkunaydın katıldılar. Program sonunda KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e teşekkür belgesi sunuldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi