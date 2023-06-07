Bol miktarda A, B ve C vitaminleri içeren, yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kavunun faydaları saymakla bitmiyor. Peki, kavunun faydaları nelerdir? Günde ne kadar kavun tüketmeliyiz? Kavun kilo vermeye yardımcı olur mu? Tüm bu bilgileri sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

Kavunun Faydaları Nelerdir?

-Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı daha iyi bir vücuda sahip olmanızı sağlar.

- Kavun kalsiyum zengini bir meyvedir. Bu nedenle kavun, kemiklerinizi güçlendirir.

-Kavundaki A vitamini, akciğerler sağlığınızı korur.

-Böbrek taşları ve kumlarının düşmesine yardımcı olur.

-Romatizma ağrılarını hafifletir.

-Kalp damar sağlığını korur.

-Tansiyonu dengeler. Yüksek tansiyon şikayetiniz varsa kavun tüketerek tansiyonunuzu dengede tutabilirsiniz.

-Hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesini sağlar.

-Cilt sağlığını korur. Kuru ciltleri nemlendirir ve cildi onarır. Kavun cildin pürüzsüz olmasını sağlar.

Günde Ne Kadar Kavun Tüketmeliyiz?

Kavunu günde bir porsiyon (150 gram) olacak şekilde tüketmeliyiz.

Kavun Kilo Vermeye Yardımcı Olur Mu?

Kavun, yağ yakmayı destekleyen meyvelerden biridir. Metabolizmayı hızlandırarak etkili bir şekilde kilo vermeye yardımcı olur.