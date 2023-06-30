Limon çekirdeği filizlendirme, doğal bir süreç olmakla birlikte basit adımlar gerektiren bir yöntemdir. Bu işlem için tek bir limon yeterli olacaktır. İhtiyacınız olan malzemeler arasında uygun boyutta bir saksı, kaliteli toprak, şeffaf bir plastik örtü, taze limon ve bol miktarda güneş ışığı bulunmaktadır.

Çekirdeği filizlendirmek için öncelikle limonu dikkatlice keserek veya yiyerek içindeki çekirdekleri çıkarın. Ardından, saksının içine toprak doldurun ve çekirdeği hafifçe toprağa gömün. Toprağı hafif nemlendirin ve ardından saksının üzerini şeffaf plastik bir örtü ile örtün. Bu, nemin ve sıcaklığın korunmasına yardımcı olacaktır.

Saksıyı güneş alan bir yere yerleştirin ve toprağın nemini düzenli olarak kontrol edin. İlk filizlenmelerin 2-3 hafta içinde başladığını gözlemleyebilirsiniz. Bu süre zarfında çekirdeklerin üzerinde ince filizler ve yapraklar belirecektir.

Sabırla süreci takip edin ve çekirdeklerin büyümesini desteklemek için gerektiğinde sulama yapın. Filizlenen limon fideleri güçlendikçe, plastik örtüyü kaldırabilir ve fideleri daha büyük saksılara veya bahçeye dikmek için hazırlık yapabilirsiniz.

Limon çekirdeği hangi ayda ekilir?

Limon çekirdeği ekimi genellikle ilkbahar veya yaz aylarında tercih edilen bir zaman dilimidir. Limon ağaçları sıcak iklim bitkileridir ve tohumların filizlenmesi ve büyümesi için ılıman hava koşulları gerekmektedir. Bu nedenle, limon çekirdeklerini mart ve eylül ayları arasında ekmeniz önerilir.

İlkbahar, limon çekirdeklerinin doğal olarak filizlenmeye başladığı bir dönemdir. Daha sıcak hava ve uzun günler, tohumların çimlenme sürecini teşvik eder. Yaz ayları ise yüksek sıcaklıklar ve güneşli günlerle limon çekirdeklerinin hızlı büyümesine olanak sağlar.

Ancak, limon çekirdeklerini diğer mevsimlerde de ekme şansınız vardır. Yeterli ışık, sıcaklık ve nem sağlandığında limon tohumları herhangi bir zamanda filizlenebilir. Bununla birlikte, ilkbahar ve yaz ayları limon çekirdeklerinin daha iyi koşullara sahip olduğu dönemlerdir.

Limon çekirdeği nasıl çimlendirilir?

Taze bir limon alın ve çekirdeklerini çıkarın. Çekirdekleri limonun içinden temiz bir şekilde çıkarmaya özen gösterin.

Çekirdekleri biraz ılık suyla yıkayın ve kurumaları için birkaç saat bekletin.

İdeal olarak, uygun boyutta bir saksı veya kap seçin. Saksının altında iyi bir drenaj sağlamak için delikler bulunmalıdır.

Saksıya uygun bir saksı toprağı doldurun. Limon ağaçları asidik toprakları tercih ettiğinden, toprağınızın asidik olmasına dikkat edin. Eğer uygun toprağınız yoksa, turba bazlı toprak kullanabilirsiniz.

Çekirdekleri toprağa hafifçe gömün. Üst kısımlarını tamamen toprağın altına gömmenize gerek yok, sadece hafifçe bastırarak yerleştirin.

Toprağı hafifçe nemlendirin, ancak çok fazla sulamaktan kaçının. Toprağın nemli kalmasını sağlamak için üzerini streç filmle örtün veya bir cam veya plastik kapağın altına yerleştirin. Böylece nem ve ısı korunur.

Saksıyı güneşli bir yere yerleştirin. Limon çekirdekleri için bol miktarda güneş ışığı gereklidir, bu nedenle güneş alan bir pencere önü veya bahçe uygun olacaktır.

Toprağın nemini düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde hafifçe sulayın. Toprağın sürekli nemli kalmasını sağlamak önemlidir, ancak aşırı sulama kök çürümesine neden olabilir.

Sabırlı olun! Limon çekirdeklerinin filizlenmesi ve büyümesi zaman alabilir. İlk filizlerin çıkması genellikle 2 ila 4 hafta sürebilir.

Filizler belirdikten sonra streç filmi veya kapağı çıkarın ve limon fidelerinin büyümesine izin verin. Fideler büyüdükçe, daha büyük bir saksıya veya bahçeye aktarabilirsiniz.