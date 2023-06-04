Merhaba sevgili okuyucular, son zamanlarda finans dünyasında oldukça popüler olan bir konu hakkında sizlere bilgilendirme yapacağız. Bugünkü konumuz, Katılımevim’in halka arzı ile ilgili. Bu yazımızda, Katılımevim halka arzının ne zaman gerçekleşeceği, hangi bankalarda yer alacağı, kaç lot verileceği ve eşit mi oransal mı olacağı gibi detayları ele alacağız.

Katılımevim Halka Arzı Ne Zaman Gerçekleşecek?

İlk olarak, Katılımevim halka arzının ne zaman gerçekleşeceği konusuna değinmek istiyoruz. Şirketin resmi açıklamasına göre, halka arz işlemleri 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında yatırımcılar, Katılımevim’in hisselerine yatırım yapabilecekler.

Hangi Bankalarda yer alacak?

Katılımevim’in halka arzında, birçok bankanın yer alacağı açıklandı. Bu bankalar arasında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer alacak.

Kaç Lot Verilecek?

Katılımevim halka arzında, toplam 805 milyon adet hisse senedi satışa sunulacak. Bu hisseler, 1 lot olarak satılacak ve her lot 1000 adet hisse senedini kapsayacak. Yatırımcılar, bu lotlardan en az bir tanesini satın almak zorunda olacaklar.

Katılımevim hisse fiyatı 13,43 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 13,43 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

150.000.000 TL sermayeye sahip Katılımevim, halka arz süreci sonunda 30.000.000 TL'lik sermaye artışına giderek, 180.000.000 TL toplam sermayeye ulaşacak.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Katılımevim halka arzında toplamda 30,000,000 Lot pay dağıtılacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

Dağıtılacak payların yüzde 25'i halka açık olacak.

Dağıtılacak Pay Mktarı (Olası)

- 1 Mlyon katılım: 60 Lot (806 TL).

- 1.2 Mlyon katılım: 50 Lot (672 TL).

- 1.4 Mlyon katılım: 43 Lot (578 TL).

- 1.6 Mlyon katılım: 38 Lot (511 TL).

- 1.8 Mlyon katılım: 33 Lot (444 TL).

- 2 Mlyon katılım: 30 Lot (403 TL).

Eşit mi Oransal mı?

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 805 Milyon TL olarak açıklandı.

Yukarıda belirtilen detaylar, Katılımevim halka arzı ile ilgili önemli bilgileri içermektedir. Yatırımcılar, bu bilgileri dikkate alarak yatırım kararlarını verebilirler.