Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., SPK tarafından onaylanan halka arzı kapsamında toplamda 60.000.000 lot hisse dağıtacak.

Halka arz sürecinde, Serdar Turhan’a ait 24.000.000 TL nominal değerli paylar ile Ömer Burkay’a ait 6.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 30.000.000 TL nominal değerli paylar borsaya açılacak.

1 TL nominal değerli Katılımevim hisseleri 13,43 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Ancak hisselere yoğun talep gelmesi durumunda ek pay satışı yapılmayacak.

150.000.000 TL sermayeye sahip olan Katılımevim, halka arz sonrasında 30.000.000 TL’lik sermaye artışına giderek toplamda 180.000.000 TL’ye ulaşacak.

Katılımevim’in halka arzı “Eşit Dağıtım” yöntemiyle gerçekleştirilecek ve şirket, borsada “KTLEV” kodu ile işlem görecek. Halka arza katılacak yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanamayacak. Halka arz sonrasında payların %25’i halka açık olacak ve hisseler “ANA PAZAR”da işlem görecek. Halka arz fiyatı ise 13,43 TL olarak belirlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), merakla beklenen Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) halka arzına onay verdi. Şirket halka arz için önümüzdeki günlerde toplayacak. Peki Katılım Evim halka arz tarihi ne zaman? Şirket ne zaman talep toplayacak?

Katılımevim (KTLEV) kaç lot veriyor?

60,000,000 lot dağıtımı yapılacak.

Katılımevim (KTLEV) hisse kodu ne?

Katılımevim hisse kodu #KTLEV olarak açıklandı.

Katılımevim (KTLEV) halka arz fiyatı ne kadar?

Katılımevim (KTLEV) halka arz fiyatı 13,43 TL olarak belirlendi.

Katılımevim (KTLEV) halka arz eşit mi oransal mı?

Katılımevim halka arzında SPK’nın yeni ilke kararı gereği bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Katılımevim (KTLEV) borsada hangi kod ile işlem görecek?

Katılımevim (KTLEV) payları halka arz sonrası Borsa İstanbul’da #KTLEV dağıtım koduyla işlem görecek.

Katılımevim (KTLEV) borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Katılımevim halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 iş günü içinde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Katılımevim (KTLEV) halka arz kaç lot düşer?

Katılımevim halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan pay miktarı henüz belli değildir. Bu sebeple halka arzda kaç lot dağıtım yapılacağına dair bir tahmin yapmak şu an için mümkün değildir. Bu bilgi onaylı izahname ile açıklanacaktır. İzahname yayınlandıktan sonra içerik güncellenecektir.

Katılımevim (KTLEV) talep toplama ne zaman?

Katılımevim halka arzında talep toplama tarihleri henüz açıklanmamıştır. Resmi tarihler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.