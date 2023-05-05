Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortası olan Katılım Sağlık, bir yandan ihtiyaca odaklanan esnek yapısıyla en uygun fiyat avantajı sağlarken diğer taraftan da birbirinden özel asistans hizmetleriyle geniş içeriğe sahip ürünler sunuyor. 2022 yılını kendi kategorisinde yüzde % 64,24’lük pazar payıyla lider tamamlayan Katılım Sağlık, 2023 yılı ilk çeyrek sonunda da 331 milyon TL prim üreterek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 315 büyüme sağladı ve sektörde ilk 10 kurum arasına girmeyi başardı.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sağlık ürünlerinin tek çatı altında toplandığı Katılım Sağlık’ın bir yıl içerisinde 3 kat büyüme kaydederek sektörün de derinleşmesine önemli katkı yaptığını söyledi. Katılım Sağlık’ın esnek seçenekleriyle fiyat avantajı sağladığını ve rekabet gücünü bu esnek yapısından aldığını belirten Ayhan Sincek, “Ayrıca asistans hizmetlerimizle ve sadece sağlık çalışanlarından oluşan sağlık iletişim merkezimiz gibi pek çok avantajımızla sağlıklı büyümeyi başardık. TSB’nin sağlık branşında 2023 ilk çeyrek rakamlarına göre; geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 315 büyüyerek, sektörde ilk 10 arasında yer aldık” şeklinde konuştu.

Katılım sigortacılığında sağlıkta lider

331,8 milyon TL’lik prim üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Sincek, “Katılım Sağlık katılımcılarının en seçkin sağlık kurumlarında ekonomik bir endişe duymadan hizmet alabilmeleri için ihtiyaca odaklı sağlık sigortası planlarıyla hizmet veriyor. Kendi kategorimizde yüzde 67,21’lik pazar payıyla sektör lideri konumumuzu sürdürüyoruz. Katılım Sağlık olarak kurumsal tarafta sunduğumuz özel grup sağlık sigortası kapsamında yönetimini üstlendiğimiz 304 kurumsal müşterimiz ve yaklaşık 70 bin sağlık sigortası poliçemizle sektörü derinleştirerek öncülük yapıyoruz. Bu yıl sonunda bireysel sigortalı sayımızı 60 bine, grup sigortalı sayımızı da 80 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

Depremde bölgenin yanında olduk

Depremden kaynaklı tazminat talebi bulunan sigortalıların ödemelerinin sorunsuz gerçekleştirildiğini belirten Sincek, “Depremin gerçekleştiği hafta içerisinde hızlı bir karar ile deprem bölgesinde yaşayan sigortalılarımızın gelecek tazminat taleplerine esneklik sunulması, prim ödemesi yapılamasa dahi poliçelerinin hasara kapatılmayacağı gibi kararlar aldık… Tüm bu zor süreçlerde sigortalılarımızın yanında olduk” dedi.

Asistans hizmetleri ilgi görüyor

Katılım Sağlık’ın sigorta ürünleriyle birlikte verdiği asistans hizmetleriyle de avantaj sağladığına dikkat çeken Sincek, Katılım Sağlık ürünleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı; “Bireysel Özel Sağlık sigortası planında üst segment hastaneler dahil olmak üzere tedavi, ücretsiz ambulans, tıbbi danışmanlık ve asistans hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca ‘Tam Katılım Tamamlayıcı’ sağlık planında anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden hizmet alma imkânı bulunuyor. Katılım Sağlık’ın diğer sağlık ürünlerinden olan ‘Yurt Dışı Seyahat’ planında ise tıbbi tedavi ve transfer ücretleri güvence altına alınırken maddi hasar, bagaj kaybı ve gecikmesi, tur iptali, vize reddi durumlarında güvence sağlanıyor. Türkiye’de oturma ve çalışma iznine başvuran yabancı uyruklu kişiler için de ‘Misafirim Güvende’ planı ile hizmet veriliyor. Beklenmedik kaza ve hastalıklara ilişkin sunulan ‘Acil Sağlık’ planları da sigortalıların sağlık ihtiyaçlarını güvence altına alıyor.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ