Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Son 5 yıllık getirilerde şampiyon olan fonlarımıza yeni ve güçlü bir fon daha ekliyoruz; BES yatırımcılarını temettü şirketlerinin güçlü performansıyla buluşturuyoruz” dedi.

Faizsiz BES ve katılım sigortacılığın öncüsü Katılım Emeklilik, yeni fonu “Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu” ile temettü hisselerine artan ilgiyi BES’e taşıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “15’inci faizsiz fonumuz BES yatırımcılarının, icazeti alınmış BIST Katılım Temettü Getiri Endeksi’nde yer alan şirketlere yatırım yapmalarına fırsat veriyor. Bilindiği üzere ülkemizde temettü dağıtan çok değerli şirketlerimiz bulunuyor. BIST yatırımcısının bu şirketlerin hisse senetlerine olan yoğun ilgisi de zaten ortada. Buradan hareketle Katılım Emeklilik olarak yine yenilikçi bir yaklaşım geliştirdik; “Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”nu bu alandaki talebi karşılamak üzere hayata geçirdik. Geçen sene BES’te en yüksek performansı gösteren hisse senedi fonlarımıza güçlü bir alternatif ekledik. Böylece BES katılımcısı için sunduğumuz fon portföyümüzü de 15’e çıkardık” şeklinde konuştu.

Ayhan Sincek yeni fonla ilgili şu bilgileri verdi; “Yatırım stratejimiz uyarınca fon portföyünün en az yüzde 80’i devamlı olarak danışma kurulu tarafından icazeti alınmış BIST Katılım Temettü Getiri Endeksinde yer alan ortaklık paylarından oluşuyor. Fonun amacı ise yerli BIST Katılım Temettü Getiri Endeksi’nde yer alan ortaklık paylarına yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmek. Fon portföyünün geri kalan yüzde 20’lik kısmında ise, döviz ve kira sertifikasına dayalı vaad sözleşmelerine, Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına, Türkiye’de ihraç edilen kira sertifikalarına ve faiz içermeyen diğer yatırım araçlarına, altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yer verilebilir.”

Katılım Emeklilik fonları kazandırıyor

Katılım Emeklilik fonlarının 2022’de ağırlıklı getirisinin yüzde 76,7 ile sektörün üzerinde gerçekleştiğini belirten Ayhan Sincek, “Geçtiğimiz yıl iyi bir fon yöneticisiyle çalışanlar, mevduata ya da katılma hesabına yatırım yapanlara kıyasla 4 kata kadar daha fazla kazandı… 2023’te de katılımcılarımız, şirketimizi son 5 yıllık EGM kurucu bazlı getiri endeksine göre getiri şampiyonu yapan fon uzmanlarımızdan yararlanmalılar” ifadelerini kullandı.

4 kat daha fazla kazanma fırsatı

BES fonlarının son bir yılda yüzde 77 artışla 433 milyar TL’ye yükseldiğine dikkat çeken Ayhan Sincek, “BES’teki bu yükselişte yüksek fon getirilerinin ciddi katkısı oldu. Geçtiğimiz yıl, mevduat faizine ya da katılma hesabındaki kar payına yatırım yapmak yerine bireysel emeklilik sistemini tercih edenler 4 kata kadar daha fazla kazanma imkanı buldu.

Uzmanlara daha çok danışın

2023 seçim yılı olduğu için katılımcılarımızın olası riskleri yönetebilmek ve beklentilerini karşılayabilmek için uzmanlarımızı daha fazla dinlemeleri yerinde olacaktır. Katılımcılarımız diledikleri zaman son 5 yıllık verilere göre Katılım Emeklilik’i fon getirisinde şampiyon yapan uzmanlarımızdan gerekli tavsiyeleri fon bültenlerimiz ve web sitemiz gibi dijital kanallar üzerinden alabilirler. Yakın zamanda mobil üzerinden de robo fon asistanı ile katılımcıların fonlarını yönlendirmesine yardımcı olacağız.

Katılım Emeklilik’in 1 milyon BES sözleşmesine, 327 bin sigorta sözleşmesi ve 11 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak 2022’de sektörün üzerinde büyüdüğüne dikkat çeken Ayhan Sincek, “Geçtiğimiz yıl sektördeki yüzde 77’lik artışa kıyasla daha yüksek oranda yaklaşık yüzde 97’lik bir fon büyümesi gerçekleştirmiş olduk. Bunu da katılımcılarımızın bize olan güveni, yüksek teknolojik alt yapımız, deneyimli kadrolarımız ve diğer paydaşlarımız sayesinde başardık. Son 5 yıllık getirilere baktığımızda ise sektör ortalama yüzde 287,3’lük nominal getiri sağlarken aynı dönemde enflasyon yüzde 244,64’luk bir artış sergilemiş. Bu dönemde Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş olarak katılımcılarımıza sektörün en yükseği olan yüzde 388,7’lik getiriyi sağladık. Son 5 yıllık verilere göre emeklilik fonlarında getiri şampiyonu olmayı başardık.

Faizsiz fonların performansı yüksek

Özellikle faizsiz fon getirilerinde konvansiyonel tarafa göre iyi performans, faizsiz pazar payının artmasına ciddi oranda pozitif katkı sağlıyor. Bu ilgiyi faizsiz fonların yıldan yıla artan pazar payından da takip edebiliyoruz. Şöyle ki; 2013 yılında sadece yüzde 2,21’lik pazar payı 2017 yıl sonunda yüzde 7,21’e yükseldi. 2018 yıl sonu itibarıyla yüzde 10,84’e, 2019 sonu itibarıyla yüzde 13,69’a, 2020 sonu itibarıyla da yüzde 18,12’ye yükseldi. 2021 yılında ise yüzde 20,74’e ulaşırken 2023 yıl başında faizsiz fonların toplam fonlardaki pazar payı yüzde 24,41’dir. 15 faizsiz fonumuzla bu alanda öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. Bize gösterilen bu teveccühe layık olmak için canla başla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ