Katılım Bankası Nasıl Çalışır?

Katılım bankası içerisinde faaliyetler genellikle zarar ve kar esasına dayalı bir şekilde yapılır. Ayrıca herhangi bir mal vadeli ya da peşin olarak satılması sonucunda elde edilen kazanç genellikle kardır. Özellikle malların alım ve satım işlemlerinden önce katılım bankaları alacakları kar oranını belirlerler. Bu nedenle müşteriler de ayın hangi gününde ne kadar taksit ödeyeceklerini bilirler.

Katılım Bankasının Diğer Bankalardan Farkı Nedir?

Katılım bankaları, bütün bankalar gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kamu otoriteleri tarafından denetlemeye tabidir.Katılım bankalarında, faizsiz bankacılığın doğru bir şekilde yapılabilmesi açısından Danışma Komiteleri yer alır. Bu bankalarda ürün ile süreçler, yönetime bağlı fakat bağımsız faaliyet gösteren danışma komitesinin onayından geçerek işleme alınmaktadır. Katılım bankaları ve diğer bankalar arasında benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan geleneksel bankalar müşterilerine kredi diğer bir adı ile faizli borç verirler. Katılım bankalarında ise bu durum farklıdır. Katılım bankalarında ticaret yöntemi kullanılarak müşterilere fon kullandırılır. Vatandaşlar arasında faizli kredi alımına karşı olanlar genellikle katılım bankalarını tercih ederler. Bu nedenle katılım bankacılığı ve mevduat bankacılığının fon toplama ve fon kullandırma yöntemleri tamamen farklı olarak bilinir. Mevduat hesabında faiz oranları yüksek olurken katılım bankacılığında ise faiz kesinlikle yasaktır. Bu nedenle katılım bankaları kar ve zarara katılımda ortaklık esasına göre fon toplarlar. Yapılacak iş ve ya alınacak hizmet ile ilgili müşteriler istedikleri bankayı tercih ederler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ