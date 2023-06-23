Katastrofik ne demek? Katastrofik patlama nasıl olur? günün en çok aratılan konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde Atlas Okyanusu'nda bulunan Titanik enkazına turistik amaçla sefer yapan OceanGate firmasına ait Titan denizaltı kaybolmuştu. Titan denizaltısını katastrofik şekilde patlayarak parçalara ayrıldığı açıklandı. Enkaz parçaları Titanik enkazının yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu. Enkaza göre Titan'da çok ani bir iç patlama yaşandı ve denizaltı parçalara bölündü. Miyonlarca vatandaş 'katastrofik' patlamanın ne olduğunu araştırıyor ve merak ediyor. Bizler de sizler için derledik. İşte detaylar...

KATASTROFİK NE DEMEK?

Gerçekleşen kaza sonrası vatandaşlar ''Katastrofik'' kelimesinin detaylarını araştırıyor. Katastrofik felaketle sonuçlanan, büyük zararlara veya kayıplara yol açan anlamına geliyor. Gerçekleşen olayın ciddi ve yıkıcı sonuçlara sebep olan durum olarak adlandırılr.

KATASTROFİK PATLAMA NEDİR?

Katastrofik patlama, büyük ölçekte zarar ve tahribata neden olan şiddetli bir patlama olayını ifade eder. Bu tür patlamalar genellikle büyük miktarda enerjinin hızla serbest bırakılması sonucu meydana gelir. Patlama, genellikle yanıcı veya patlayıcı maddelerin birleşmesi veya aşırı ısınması sonucu gerçekleşir.

Katastrofik patlamalar, çevredeki binaların ve altyapının ciddi şekilde hasar görmesine, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açabilir. Patlama sonucunda yangınlar, şok dalgaları, enkaz, parçalanma ve kimyasal sızıntılar gibi diğer tehlikeler ortaya çıkabilir. Bu tür patlamalar genellikle endüstriyel tesislerde, kimyasal depolarda, petrol rafinerilerinde, maden ocaklarında veya askeri mühimmat depolarında meydana gelebilir.

Katastrofik patlamaların nedenleri arasında yanlış kullanım, hatalı tasarım veya imalat, tehlikeli maddelerin uygun şekilde depolanmaması, patlayıcı gaz veya buhar birikimi, yangınlar ve kaza gibi faktörler yer alabilir. Bu tür patlamaların önlenmesi için güvenlik protokollerinin uygulanması, tehlikeli maddelerin doğru şekilde saklanması ve taşınması, düzenli bakım ve denetimler gibi önlemler alınmalıdır.

KATASTROFİK PATLAMA NASIL OLUŞUR?

Katastrofik patlamalar genellikle büyük miktarda enerjinin aniden serbest bırakılmasıyla meydana gelir.

Patlayıcı Maddeler: Patlamaların en yaygın nedeni, patlayıcı maddelerin varlığıdır. Patlayıcılar, yüksek hızda yanabilen veya ayrışabilen maddelerdir. Bunlar genellikle kimyasal bileşikler veya karışımlar şeklindedir ve potansiyel olarak büyük miktarda enerji depolarlar. Örneğin, TNT, dinamit, amonyum nitrat gibi patlayıcı maddeler patlamalara neden olabilir.

Yanıcı Gazlar veya Buharlar: Patlamalar, havada yayılan yanıcı gaz veya buharların bir kaynağa temas etmesiyle meydana gelebilir. Yanıcı gazlar veya buharlar, havada patlayıcı bir karışım oluşturacak kadar konsantre olduğunda, bir ateşleme kaynağıyla temas ettiğinde şiddetli bir patlamaya neden olabilir. Örneğin, doğal gaz, petrol ürünleri veya kimyasal gazlar bu tür patlamalara neden olabilir.

Aşırı Isınma: Bazı patlayıcı maddeler, aşırı ısındığında veya yanıcı maddelerle temas ettiğinde patlayabilir. Özellikle endüstriyel tesislerde veya kimyasal işlemlerde, yanlış işleme, aşırı ısınma veya yanlış reaksiyonlar sonucu patlamalar meydana gelebilir.

Yanlış Kullanım veya İhmal: Patlamalar, yanlış kullanım veya dikkatsizlik sonucu da ortaya çıkabilir. Örneğin, patlayıcı maddelerin uygun şekilde saklanmaması, taşınmaması veya kullanılmaması, patlamalara yol açabilir. Aynı şekilde, güvenlik protokollerinin ihmal edilmesi, patlamalara neden olabilecek riskleri artırabilir.

Kimyasal Reaksiyonlar: Bazı durumlarda, yanıcı veya patlayıcı maddelerin karışması veya reaksiyona girmesi sonucu patlamalar meydana gelebilir. Bu reaksiyonlar genellikle hızlı ve şiddetli bir şekilde gerçekleşir ve patlama enerjisi serbest bırakılır.

TİTANİK'İN YÖNETMENİ CAMERON: FELAKETİ ÖNCEDEN HİSSETTİM

1997 yapımı filmin yönetmeni Cameron, BBC'ye yaptığı açıklamada, Titan felaketi hakkındaki görüşlerini aktardı.

OceanGate firmasının daha önce uyarıldığını söyleyen Cameron, firmaya "felakete giden yolda olduklarını” anlatan bir mektup yazdığını kaydetti.

"Denizaltıyı tam olarak dediğim yerde buldular"

Daha önce Titanik’in enkazına 33 kez dalış yapan Cameron, denizaltı ile iletişimin kesildiğini öğrendiğinde olası bir felaketten şüphelendiğini belirterek, "Aklıma ilk gelen şey patlamaydı." dedi.

1912 yılında batan Titanik ile Titan'ın kaybolması arasında "korkunç bir ironi" olduğunu anlatan Cameron, "Denizaltıyı tam olarak dediğim yerde buldular." diye konuştu.

Kayıp denizaltıdaki 5 kişinin öldüğüne inanılıyor

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltı aracının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

OceanGate firması ve ABD Sahil Güvenlik Birimi, denizaltıya ait bazı parçalara ulaşıldığını ve araçta bulunan 5 kişinin öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.