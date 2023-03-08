Batıgöz Sağlık Grubu, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş, katarakt ve katarakt ameliyatlarında kullanılan Femtosaniye Laser Fako Yöntemi hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Katarakt ameliyatlarını, hastaların en büyük korkusu olan iğneye gerek duymadan lazer yöntemi ile gerçekleştirdiklerini belirten Op. Dr. Biliş, ameliyatların artık iğnesiz, dikişsiz ve ağrısız gerçekleştirildiğini müjdeledi. Op. Dr. Biliş, "Katarakt dışında başka bir rahatsızlığınız yok ise multifokal lensler sayesinde de görmeyi azaltan, gözlüğe olan bağımlılığınız çok azalır veya tümüyle ortadan kalkabilir" dedi.

-Kataraktı bir cümle ile açıklayabilir misiniz?

Katarakt, gözümüzün içinde yer alan merceğin, saydamlığını kaybetmesi ve buna bağlı olarak görmenin azalması ile sonuçlanan bir rahatsızlıktır.

-Kataraktın nedenleri nelerdir?

Katarakt yüzde 90 oranında yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Ama travma, diyabet gibi sistemik hastalıklarda uzun süreli kortizon kullanımına bağlı olarak da katarakt gelişebilir.

-Kataraktın belirtileri nelerdir?

Puslu ve az görme en önemli belirtisidir. Renk kalitesinin azalması da önemli bir katarakt belirtisidir. Geceleri ışık rahatsızlığının artması, bazı katarakt türlerinde oluşan yalancı miyopiye bağlı uzak görmenin bozulması, aynı zamanda uzak görmenin aksine yakın görmenin aniden düzelmesi ve bunu takip eden kısa süre içinde yakın görmenin de bozulması kataraktın en belirgin belirtilerinden sayılabilir.

-Katarakt nasıl tedavi edilir?

Kataraktın tek tedavisi cerrahidir. İlaç ile tedavisi mümkün olmadığı gibi, ilaçların kataraktın önlemesinde veya geciktirilmesinde de herhangi bir katkısı saptanamamıştır.

-Ne zaman ameliyat olmak gerekir?

Bulanık görme günlük hayatımızı etkilemeye başladığında özellikle de araç kullananların cerrahiyi hiç geciktirmemeleri gerekmektedir.

Özellikle yeni cerrahi yöntemlerinde kataraktın çok sertleşmeden alınması cerrahinin başarısını arttırmaktadır. Çünkü çok ilerlemiş kataraktların ameliyatları daha zor ve iyileşme süreleri daha uzun olabiliyor.

-Cerrahiler nasıl yapılır?

Katarakt ameliyatları hastanede yatmaya gerek kalmadan yapılabilen tedavilerdir. Operasyondan bir saat önce göze damla damlatılarak, göz bebekleri büyütülür. Hastaların birçoğunun en büyük korkusu olan gözün iğne yapılarak uyuşturulması yerine, damla anestezisi kullanılarak yapılması hastaların hem konforunu arttırmakta, hem de korkularını en aza indirmektedir. Cerrahi sonrasında genellikle dikişe de gerek yoktur. Yani katarakt cerrahisi iğnesiz, dikişsiz ve ağrısız bir cerrahidir diyebiliriz.

-Katarakt ameliyatlarında lazer kullanımı hastaya ne fayda sağlıyor?

Günümüzde katarakt cerrahisinde, fakoemülsifikasyon yöntemi kullanılarak küçük bir kesiden gözün içine girildikten sonra, ultrason enerjisi ile katarakt küçük parçalar halinde emilir ve dışarı alınır. Fako cerrahisinin birçok aşaması vardır. Son yıllarda özellikle gözlükten kurtulma cerrahisinde giderek artış gösteren, sıklıkla kullanılan ve başarısını kanıtlamış Femtosaniye Lazer Teknolojisi, katarakt cerrahisinde de hastaların hizmetine girmiş bulunuyor. Biz de dünya ile eş zamanlı olarak bu teknolojiyi merkezimizde kullanmaya başladık.

Femtosaniye laser teknolojisi sayesinde, fako cerrahisinin en önemli aşamaları, el değmeden tamamen bilgisayar kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla iyileşme süreci kısalmakta, komplikasyon olasılığı minimalize edilebilmektedir.

Femtosaniye Lazer Fako Cerrahisi'nin bir başka avantajı da, özellikli lensler dediğimiz multifokal (çok odaklı) ve torik (stigmat düzelten) lenslerin yerleştiği yuvanın, son derece düzgün ve mikron seviyesinde güvenlikle hazırlanabilmesi; böylece görsel kalitenin çok daha iyi arttırılabilmesidir.

-Femtosaniye Laser Fako Yöntemi hangi aşamalarda cerraha yardımcı oluyor?

Fako ile katarakt cerrahisinin önemli aşamaları olan,

-Korneal kesinin bıçak kullanmadan lazer ışını ile oluşturulması

-Kataraktlı merceğin ön zarında oluşturulan açıklığın (kapsüloreksis ) istenilen ölçülerde yapılması

-Kataraktlı merceğin lazer enerjisi yardımı ile parçalara ayrılması

İşlemlerin tamamen kişiye özel ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini; cerrahinin daha güvenli ve aynı yüksek standartta yapılmasını sağlayarak cerraha yardımcı olur.

-Bize bu multifokal ve torik lenslerden de bahseder misiniz?

Katarakt operasyonunda kullanılan standart tek odaklı mercekler ile ameliyat sonrası uzağı ve/veya yakını görmek için gözlük kullanmanız gerekmektedir. Ancak çok odaklı bir mercek kullanılması halinde (multifokal) eğer görmeyi azaltan katarakt dışında başka bir rahatsızlığınız yok ise, gözlüğe olan bağımlılığınız çok azalır veya tümüyle ortadan kalkabilir.

Son yıllarda mercek teknolojisinde yaşanan gelişmeler sonucu; görme kalitesini ciddi şekilde bozan bu rahatsızlığın tedavisi artık astigmatı olan hastalarımızda da astigmatlı mercekler sayesinde yapılabilmektedir.

-Ameliyat sonrası iyileşme süresi ne kadardır?

Operasyon sonrası hastalarımızın normal görmelerine ulaşması için geçen süre, ameliyatın zorluğuna ve kataraktın sertliğine bağlı olarak değişir ama 1 hafta ile 15 gün içerisinde iyi bir görme noktasına ulaşılabilir. Doğru zamanda gelip ameliyatını olmuş bir hasta, 1-2 günde bile görmesinde ki düzelmeyi hissetmeye başlar.

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