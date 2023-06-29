Kastamonu, muhteşem doğası ve tarihi güzellikleriyle bilinirken, deniz ve sahil tutkunlarını çeken yerler de az değil. Peki, bir deniz, sahil veya plaj hayranı olarak Kastamonu'da nerelere gidebilirsiniz? Kastamonu sahillerinde hangi ilçeler sizi bekliyor? Deniz kenarında hangi etkinliklere katılabilirsiniz? İşte Kastamonu'nun gizli kalmış denize girilecek yerlerine dair bilmeniz gerekenler.

Kastamonu'nun Karadeniz'e kıyısı olan ilçeleri, benzersiz bir deniz deneyimi sunuyor. Ancak hangi ilçeler bunlar ve en güzel plajları hangileri? Ayrıca Kastamonu sahil ilçelerinde denize girilecek yerler nerede ve en ideal ziyaret zamanları ne zaman olabilir? İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası, sizlerle bu yazımızda paylaşılacak.

Hem eğlenceli vakit geçirip hem de doğa ile baş başa kalmak için Kastamonu'nun eşsiz sahil ilçelerini ve plajlarını kaçırmayın. Eğer Kastamonu'nun deniz, kum, güneş üçlemesi içindeki bu gizli cennetlerini merak ediyorsanız, bu yazımız tam size göre.

Kastamonu'nun deniz kıyısında neler yapabilirsiniz? Hangi ilçeleri ziyaret edebilirsiniz? Ve belki de en önemlisi, hangi plajlar ve sahil kesimleri sizin için en ideal olanıdır? Haydi, Kastamonu'nun deniz ve sahil güzelliklerini birlikte keşfedelim!

Abana Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Abana Plajı, Kastamonu’nun Abana ilçe merkezinde yer almakta olup, şehir merkezine yaklaşık olarak 101 km uzaklıktadır. Ulaşımınızı özel aracınız ile Abana Devrekani Yolu üzerinden sağlayabilirsiniz.

Abana Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Kastamonu’nun en popüler plajlarından biri olan Abana Plajı'nın sahil kesimi ortalama 2 km uzunluğunda ve 50 m genişliğindedir. Denizi temiz ve berraktır. Plaj bölümü tamamen ince kumdan oluşmaktadır. Denizin dibi de kum ile kaplıdır ve plaj çevresi yemyeşil ağaçlarla çevrilidir.

Abana Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Plaj etrafında yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler bulunmaktadır. Ayrıca, plaj içerisinde şezlong, şemsiye, wc, duş gibi olanaklar da mevcuttur.

Abana Plajı En Çok Hangi Aylarda Tercih Ediliyor?

Abana Plajı, genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında tercih edilmekte olup, özellikle hafta sonları tatilcilerin akın etmesi ile birlikte oldukça kalabalık olmaktadır.

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Ginolu Koyu Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Ginolu Koyu Plajı, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yer alır ve şehir merkezine yaklaşık olarak 103 km uzaklıktadır. Ulaşımınızı Abana Devrekani Yolu’nu kullanarak sağlayabilirsiniz.

Ginolu Koyu Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Ginolu Koyu Plajı, şehrin en çok tercih edilen plajlarından biridir. Şehrin Karadeniz’e açılan koylarından biri olan bu plaj, yaklaşık 250 m uzunluğuyla dikkat çekmektedir. Denizi temiz ve berrak olup, plaj bölümü ve denizin dibi tamamen kumla kaplıdır. Denizin sığ olması, özellikle çocuklar ve acemi yüzücüler için güvenli bir seçenek oluşturur.

Ginolu Koyu Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Koy bölgesinde denize atlayabileceğiniz bir liman bulunmaktadır. Bu limandan denize atlayarak keyifli bir yüzme aktivitesi gerçekleştirebilirsiniz. Plaj içerisinde yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz cafeler bulunmaktadır. Ayrıca, özel aracınız ile geldiğinizde ücretsiz olarak otopark hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Ginolu Koyu Plajı En Çok Hangi Aylarda Tercih Ediliyor?

Ginolu Koyu Plajı, gün boyu denize girebileceğiniz bir yer olması ile bilinir.

Ginolu Koyu Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Ginolu Koyu Plajı’na girişler ücretsizdir.

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Hacıveli Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Hacıveli Plajı, Kastamonu’nun Abana ilçesine bağlı Hacıveli Köyü’nde yer alır ve şehir merkezine yaklaşık olarak 99 km uzaklıktadır. Özel aracınız ile Abana Devrekani Yolu üzerinden plaja ulaşabilmeniz mümkündür.

Hacıveli Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Hacıveli Plajı, Kastamonu’nun popüler plajları arasında yer alır. Temiz ve berrak bir denize sahip olan plaj, yaklaşık 1,5 km uzunluğunda olup, tamamen ince kum ile kaplıdır. Denizin dibi de kumludur. Denizin hemen derinleşmemesi, çocuklu aileler ve acemi yüzücüler için oldukça uygundur.

Hacıveli Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Plaj içerisinde yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz cafeler bulunmaktadır. İnce kumu ve temiz deniz suyu ile dikkat çeken plajda, yüzmenin yanı sıra rüzgâr sörfü ve yelken yüzme gibi su sporları da yapılabilmektedir. Plajda wc, duş, şezlong, şemsiye gibi hizmetler mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı ücretli olup, şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri 15-20 TL arasındadır.

Hacıveli Plajı En Çok Hangi Aylarda Tercih Ediliyor?

Hacıveli Plajı'nın yoğunluğu genellikle yaz aylarında artmaktadır.

Hacıveli Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Hacıveli Plajı’na giriş ücretsizdir.

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Özlüce Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Özlüce Plajı, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce Köyü’nde yer alır ve şehir merkezine yaklaşık olarak 106 km uzaklıktadır. Özel aracınız ile D765 üzerinden kolay bir şekilde plaja ulaşım sağlayabilirsiniz.

Özlüce Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Özlüce Plajı, mavi ile yeşilin buluştuğu bir noktada yer alır ve tertemiz bir denize ve sahile sahiptir. Plaj bölümü tamamen çakıl taşlarından oluşurken denizin dibi de aynı şekilde çakıl taşlıdır. Rüzgârlı havalarda deniz dalgalı olabildiği için özellikle çocukların ve acemi yüzücülerin dikkat etmesi gerekmektedir.

Özlüce Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Plaj etrafında yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir işletme bulunmamaktadır. Ancak, dışarıdan yiyecek ve içecek getirme yasağı olmadığından dilerseniz, ihtiyaçlarınızı dışarıdan temin edebilirsiniz. Plaj içerisinde şezlong ve şemsiye gibi olanaklar da bulunmamaktadır. Gün boyu denize girip sakin bir gün geçirebileceğiniz bir yerdir.

Özlüce Plajı En Çok Hangi Aylarda Tercih Ediliyor?

Özlüce Plajı, genellikle yaz aylarında tercih edilir.

Özlüce Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Özlüce Plajı’na girişler ücretsizdir.

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Boyranaltı Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Boyranaltı Plajı, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Boyranaltı Mahallesi’nde yer alır ve şehir merkezine yaklaşık olarak 93 km uzaklıktadır. Özel aracınız ile D765 üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Boyranaltı Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Boyranaltı Plajı, uzun yürüyüşler yapmanıza olanak sağlayan uzun bir sahile sahiptir. Denizi oldukça temiz ve berrakken, plaj bölümü ve denizin dibi tamamen çakıl taşlarından oluşmaktadır. Deniz, yaklaşık 2 m gittikten sonra aniden derinleştiği için özellikle çocuklar ve acemi yüzücüler açısından tehlikeli olabilir.

Boyranaltı Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Plaj çevresinde yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler bulunurken, bölgede mangal yakmanıza, piknik ve kamp yapmanıza olanak sağlayan alanlar da mevcuttur. Plajda şezlong, şemsiye gibi olanaklar bulunmamaktadır ancak kendi şemsiyenizi getirebilirsiniz.

Boyranaltı Plajı En Çok Hangi Aylarda Tercih Ediliyor?

Boyranaltı Plajı, genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında tercih edilir.

Boyranaltı Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Boyranaltı Plajı’na girişler ücretsizdir.

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Cide Halk Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Cide Halk Plajı, Kastamonu’nun Cide ilçesinde yer alır ve şehir merkezine yaklaşık olarak 135 km uzaklıktadır. Özel aracınız ile D759 üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Cide Halk Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Cide Halk Plajı, tertemiz denizi ile dikkat çeken plajlar arasında yer alır. Plaj bölümü ince kum ile kaplıdır ve denizin dibi de kumludur. Deniz biraz dalgalı olabilir ve sığ olmadığından dolayı çocuklar ve acemi yüzücülerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle hafta sonları oldukça kalabalık olabilir.

Cide Halk Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Plaj çevresi çam ağaçları ile kaplıdır ve hem deniz hem de doğa manzarası sunar. Plajda yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler bulunmaktadır. Plajda wc, duş, cankurtaran, soyunma kabini, şezlong, şemsiye gibi olanaklar sunulur. Şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri 30-35 TL arasındadır.

Cide Halk Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Cide Halk Plajı’na girişler ücretsizdir. Ancak, özel aracınız ile gelmeyi tercih ederseniz, ücretli otopark hizmetinden yararlanabilirsiniz. Otopark ücreti 5 TL’dir.

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İlişi Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

İlişi Plajı, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yer alır ve şehir merkezine yaklaşık 103 km uzaklıktadır. Özel aracınızla kolayca ulaşabilirsiniz.

İlişi Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Sakin ve huzurlu bir deniz tatili isteyenlerin tercih ettiği İlişi Plajı, temiz ve berrak sığ suya sahiptir. Denizi dalgasız olduğu için çocuklar ve yüzme bilmeyenler için oldukça uygundur. Plajın sahili ve deniz tabanı ince kumla kaplıdır. Denizin masmavi suyu ve yer yer bulunan kayalıklar, ziyaretçilerin beğenisini kazanmaktadır.

İlişi Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

İlişi Plajında tuvalet, duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong, restoran, kafeterya gibi olanaklar bulunmaktadır. Yani, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek imkanlar mevcuttur.

İlişi Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, İlişi Plajı'na girişler ücretsizdir. Ancak, şezlong ve şemsiye kiralama, duş, soyunma kabini gibi hizmetler için belirli bir ücret ödemeniz gerekebilir.

Google Yorumları

2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 211 yorum sonucunda İlişi Plajı'nın ortalama puanı 3,9 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, plajın genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: 37680 İlişi/Bozkurt/Kastamonu

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Gideros Koyu'na Nasıl Ulaşılır?

Gideros Koyu, Kastamonu’nun Cide ilçesinde yer alır ve şehir merkezine yaklaşık 148 km, Cide ilçesine ise 12 km uzaklıkta bulunmaktadır. Özel aracınızla Bartın İnebolu Yolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gideros Koyu'nun Özellikleri Nelerdir?

Gideros Koyu, muhteşem bir doğa manzarasına sahip olan, denize girmek, serinlemek ve fotoğraf çekmek için tercih edilen ücretsiz plajlardan biridir. Yeşil ve mavinin uyumunun bir arada olduğu plaj çevresinde konaklamak için otel ve pansiyonlar da bulunmaktadır. Koy aynı zamanda tarihi açıdan da önemlidir. Tarihin ilk coğrafyacısı olarak kabul edilen Strabon’a göre Gideros Koyunda ilk yerleşim M.Ö 3500 yıllarında Amazonlar tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Gideros Koyu, sakin, huzurlu, güzel bir manzara ve ortam sunmaktadır. Ayrıca çadır kampçılığı da yapılmaktadır.

Gideros Koyu'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Gideros Koyunda şemsiye ve şezlong kiralama, duş, soyunma kabini gibi olanaklar yoktur. Bu nedenle bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmalısınız. Koyda restoran, tuvalet, kamp alanı, otopark gibi olanaklar bulunmaktadır.

Gideros Koyu'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Gideros Koyu'na girişler ücretsizdir.

Google Yorumları 2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 1.247 yorum sonucunda Gideros Koyu'nın ortalama puanı 4,4 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, koyun genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: 37602 Bartın İnebolu Yolu/Cide/Kastamonu

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Gökçekale Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Gökçekale Plajı, Kastamonu’nun Cide ilçesinde yer alır ve Cide ilçesine yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunmaktadır. Özel aracınızla bu plaja kolayca ulaşabilirsiniz.

Gökçekale Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Gökçekale Plajı, tertemiz, berrak bir denize sahip olan ve ücretsiz olarak halka açık bir plajdır. Sığ bir denize sahip olan plaj, çocuklar ve yüzme bilmeyenler için uygundur. Plaj alanında bazı yerler ince kumla kaplı iken bazı kısımları ise çakıl taşlıdır. Şehir hayatının bunaltıcı havasından ve gürültüsünden uzakta, sakin, rahat, ferah bir deniz tatili için tercih edilebilir. Bu bakir plajda herhangi bir işletme, tuvalet, duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong gibi olanaklar yoktur. Bu nedenle plaja gelirken ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmalısınız.

Gökçekale Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Gökçekale Plajı'nda şemsiye ve şezlong kiralama, duş, soyunma kabini, tuvalet, yeme-içme ihtiyaçları için herhangi bir işletme gibi olanaklar bulunmamaktadır. Bu nedenle, plaja hazırlıklı bir şekilde gelmelisiniz.

Gökçekale Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Gökçekale Plajı'na girişler ücretsizdir.

Google Yorumları 2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 31 yorum sonucunda Gökçekale Plajı'nın ortalama puanı 4,4 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, plajın genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: 37600 Kapısuyu/Cide/Kastamonu

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Gebeş Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Gebeş Plajı, Kastamonu’nun Cide ilçesinde, Gebeş Köyü'nde yer alır ve Cide ilçesine yaklaşık 9,5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Özel aracınızla bu plaja kolayca ulaşabilirsiniz.

Gebeş Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Gebeş Plajı, tertemiz, berrak ancak dalgalı bir denize sahip olan ve ücretsiz olarak halka açık bir plajdır. Denizi sığ olmadığı için çocuklar ve yüzme bilmeyenler için uygun olmayabilir. İlçenin sevilen popüler yerlerinden biri olan Gebeş Plajı'nda piknik ve mangal alanı, çocuklar için oyun alanları ve kamelyalar bulunmaktadır. Plajın tuvalet olanakları da mevcuttur. Şezlong ve şemsiye gibi ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Gebeş Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Gebeş Plajı'nda şemsiye ve şezlong kiralama, duş, soyunma kabini, tuvalet, yeme-içme ihtiyaçları için herhangi bir işletme gibi olanaklar bulunmamaktadır. Ancak, plajda piknik ve mangal yapabileceğiniz alanlar, çocuklar için oyun alanları ve kamelyalar bulunmaktadır. Bu nedenle, plaja gelirken ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmalısınız.

Gebeş Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Gebeş Plajı'na girişler ücretsizdir.

Google Yorumları 2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 101 yorum sonucunda Gebeş Plajı'nın ortalama puanı 4,1 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, plajın genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: 37600 Gebeş Köyü/Cide/Cide/Kastamonu

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Çamaltı Köyü Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Çamaltı Köyü Plajı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Çamaltı mevkiinde bulunmaktadır. Cide ilçe merkezine yaklaşık 28 km uzaklıkta olan bu plaja özel aracınızla ulaşabilirsiniz.

Çamaltı Köyü Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Çamaltı Köyü Plajı, doğası bozulmamış, sakin ve pek fazla bilinmeyen bir plajdır. Plajın çevresi dağlık olduğu için burada tuvalet, duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong ya da herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Plajın bazı kısımları çakıl taşları ile kaplıdır. Sessiz ve huzurlu bir ortamı olan bu plajda kampçılık da yapabilirsiniz.

Çamaltı Köyü Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Çamaltı Köyü Plajı'nda şemsiye ve şezlong kiralama, duş, soyunma kabini, tuvalet, yeme-içme ihtiyaçları için herhangi bir işletme gibi olanaklar bulunmamaktadır. Bu nedenle plaja gelirken ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmalısınız.

Çamaltı Köyü Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Çamaltı Köyü Plajı'na girişler ücretsizdir.

Google Yorumları

2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 16 yorum sonucunda Çamaltı Köyü Plajı'nın ortalama puanı 4,1 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, plajın genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: Çamaltı Köyü Plajı, 37600 Çamaltı/Cide/Kastamonu

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Şehriban Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Şehriban Plajı, Kastamonu'nun Cide ilçesine yaklaşık 18 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bu mesafeyi özel aracınızla veya toplu taşıma araçlarıyla kolayca katedebilirsiniz.

Şehriban Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Şehriban Plajı, bakir kalmış, çok fazla bilinmeyen ve daha çok yöre halkı tarafından tercih edilen bir plajdır. Tertemiz, berrak ve sığ bir denize sahiptir, bu nedenle çocuklar ve yüzme bilmeyenler için uygundur. Plajın sahili ve deniz tabanı çakıl taşları ile kaplıdır. Yeşil ağaçlarla çevrili bu plajda, doğayla iç içe bir tatil yapabilir, kampçılık da yapabilirsiniz.

Şehriban Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Şehriban Plajı'nda şemsiye ve şezlong kiralama, duş, soyunma kabini, tuvalet, yeme-içme ihtiyaçları için herhangi bir işletme gibi olanaklar bulunmamaktadır. Bu nedenle plaja gelirken ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmalısınız.

Şehriban Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Şehriban Plajı'na girişler ücretsizdir.

Google Yorumları 2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 24 yorum sonucunda Şehriban Plajı'nın ortalama puanı 4,4 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, plajın genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: Şehriban Plajı, 37600 Kuşçu/Cide/Kastamonu

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Erse Plajı'na Nasıl Ulaşılır?

Erse Plajı, Kastamonu'nun Cide ilçesine yaklaşık 58 km uzaklıkta İlyasbey Köyü'nde bulunmaktadır. Bu mesafeyi özel aracınızla veya toplu taşıma araçlarıyla kolayca katedebilirsiniz.

Erse Plajı'nın Özellikleri Nelerdir?

Erse Plajı, bakir kalmış bir plajdır. Plaj, doğa ile iç içe olan, yeşilin ve mavinin bir arada olduğu, sakin, sessiz, rahat bir deniz tatili alanıdır. Denizi berrak, tertemizdir ve 90 metre sonra derinleşmeye başlar.

Erse Plajı'nda Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Erse Plajı'nda tuvalet, duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong ya da yeme-içme ihtiyaçları için herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Bu nedenle plaja gelirken ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmalısınız.

Erse Plajı'na Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Erse Plajı'na girişler ücretsizdir.

Google Yorumları 2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 36 yorum sonucunda Erse Plajı'nın ortalama puanı 4,3 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, plajın genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: Erse Plajı, 37600 İlyasbey/Cide/Kastamonu

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Çayyaka Miami Beach'e Nasıl Ulaşılır?

Çayyaka Miami Beach, Kastamonu'nun Cide ilçesine yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Özel aracınızla ya da toplu taşıma araçlarıyla bu mesafeyi kolaylıkla kat edebilirsiniz.

Çayyaka Miami Beach'ın Özellikleri Nelerdir?

Çayyaka Miami Beach, tertemiz, masmavi denizin, yeşil ormanlık alanın bir arada olduğu doğa harikası alanlardan biridir. Plajın sahili çakıl taşları ile kaplıdır. Plaj alanında restoran ve tuvalet imkanları bulunmaktadır. Restoranda lezzetli yemekler sunulmaktadır.

Çayyaka Miami Beach'te Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Çayyaka Miami Beach'te tuvalet ve restoran imkanları bulunmaktadır. Ancak şemsiye, şezlong kiralama, duş, soyunma kabini gibi olanaklar bulunmamaktadır. Bu nedenle plaja gelirken bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmalısınız.

Çayyaka Miami Beach'ne Giriş Ücreti Var mı?

Hayır, Çayyaka Miami Beach'ne girişler ücretsizdir.

Google Yorumları 2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 52 yorum sonucunda Çayyaka Miami Beach'nin ortalama puanı 4,4 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, plajın genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: Çayyaka Miami Beach, 37600 Çayyaka/Cide/Kastamonu

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İlişi Beach Club'a Nasıl Ulaşılır?

İlişi Beach Club, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yer alır. Şehir merkezine yaklaşık 103 km uzaklıkta bulunan bu mekan, özel aracınız veya toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilecek bir konumdadır.

İlişi Beach Club'ın Özellikleri Nelerdir?

İlişi Beach Club, aslında bir restoran olarak hizmet verirken aynı zamanda deniz kenarında bulunan bir plaj alanıdır. Plajın sahili ve deniz tabanı kumla kaplıdır. Denizi tertemiz, berrak olup çevresi yeşilin ve mavinin uyumunda bir görüntü sunar. İlişi Beach Club, sakin ve rahat bir ortamda tatil yapmak isteyenler için idealdir.

İlişi Beach Club'te Hangi İmkanlar Sunuluyor?

İlişi Beach Club'te restoran, tuvalet, soyunma kabini, kafeterya, konaklama ve kamp yerleri gibi olanaklar bulunmaktadır. Ancak şemsiye ve şezlong kiralama, duş gibi olanaklar bulunmamaktadır. Bu nedenle plaja gelirken bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmalısınız.

İlişi Beach Club'ne Giriş Ücreti Var mı?

Evet, İlişi Beach Club'a giriş ücretlidir. Ancak mekanın sunduğu olanaklardan ücretli bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Google Yorumları 2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 6 yorum sonucunda İlişi Beach Club'ın ortalama puanı 4,3 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, mekanın genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: İlişi Beach Club, İlişi Köyü Yolu, 37680 İlişi/Bozkurt/Kastamonu

Telefon: 0533 729 63 87

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Abana Beach Club'a Nasıl Ulaşılır?

Abana Beach Club, Kastamonu'nun Abana ilçesinde yer alır. Şehir merkezine yaklaşık 102 km uzaklıkta bulunan bu mekan, özel aracınız veya toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilecek bir konumdadır.

Abana Beach Club'ın Özellikleri Nelerdir?

Abana Beach Club, gençlere yönelik eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği, denize sıfır konumda bir plajdır. Denizi tertemiz, berrak ve hem sahili hem de deniz tabanı kumla kaplıdır. Plajın sunduğu olanaklarla renkli ve eğlenceli bir tatil geçirebilirsiniz.

Abana Beach Club'te Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Abana Beach Club'te restoran, alkollü ve alkolsüz içecek seçenekleri, şemsiye, şezlong, tuvalet, duş, soyunma kabini ve otopark gibi olanaklar bulunmaktadır. Bu olanaklar ücretli olarak sunulmaktadır.

Abana Beach Club'ne Giriş Ücreti Var mı?

Abana Beach Club'ne giriş ücretsizdir ancak mekanın sunduğu olanaklardan yararlanmak ücretlidir.

Google Yorumları 2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 119 yorum sonucunda Abana Beach Club'ın ortalama puanı 4,3 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, mekanın genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: Abana Beach Club, Merkez, Bahattin Yorgancı Cd. No:72, 37970 Abana/Kastamonu

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Zeytin Beach Club'a Nasıl Ulaşılır?

Zeytin Beach Club, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yer alan Doğan Köyü'nde bulunmaktadır. Şehir merkezinden yaklaşık 102 km uzaklıkta olan bu mekana özel aracınızla veya toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilirsiniz.

Zeytin Beach Club'ın Özellikleri Nelerdir?

Zeytin Beach Club, çocuklar ve yüzme bilmeyenler için uygun, sığ, temiz ve berrak denizi ile dikkat çeker. Plajın sahili ve deniz tabanı kumla kaplıdır. Aynı zamanda yeşil ve mavinin buluştuğu bu alan, tatilcilere huzur dolu bir deneyim sunar.

Zeytin Beach Club'te Hangi İmkanlar Sunuluyor?

Zeytin Beach Club'te tuvalet, duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong ve büfe gibi olanaklar bulunmaktadır. Bu olanaklar ücretlidir.

Zeytin Beach Club'ne Giriş Ücreti Var mı?

Zeytin Beach Club'ne giriş ücretsizdir. Ancak, mekanın sunduğu olanaklardan yararlanmak ücretlidir.

Google Yorumları 2022 yılı itibarıyla Google üzerinden yapılan 88 yorum sonucunda Zeytin Beach Club'ın ortalama puanı 3,9 olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme, mekanın genel memnuniyet düzeyini gösterir.

Adres: Zeytin Beach Club, 37940 Doğan/Çatalzeytin/Kastamonu Telefon: 0507 794 34 02

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