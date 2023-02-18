Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye 7'den 70'e herkes destek vermeyi sürdürüyor.

Kastamonu'da görev yapan sağlık çalışanları da evlerinde yaptıkları pasta ve kurabiyeleri depremzedelerle bölgede görev yapanlara gönderdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Saide Pakize Çetin, gazetecilere, depremde hayatını kaybedenler için çok üzüldüklerini söyledi.

Deprem sonrasında bölgeye yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten Çetin, "Yakacak ve yiyecek yardımları gönderildiğini takip ediyoruz. Bizler de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri ve sağlık personeli adına bir şeyler yapmak istedik." dedi.

"Yangına su taşıyan karınca misali..."

Deprem bölgesindeki insanlara moral vermek istediklerini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Karıncanın yangına taşıdığı su misali oradaki insanlara, görev yapanlara bir nebze de olsa moral olur umuduyla evde yaptığımız kurabiye ve pastalardan birer kiloluk paketler hazırladık. Paketlerin deprem bölgesine gönderilmesini sağladık. İl Sağlık Müdürlüğümüzün destek ve araçlarıyla Adıyaman'a gönderildi. Çok şey yapmak istiyoruz ama elimizden gelen bu, imkanımız bu. Arkadaşlarımızdan da bu konuda çok fazla ilgi gördük, çok destek verdiler. Allah bir daha böyle bir afeti yaşatmasın."(AA)