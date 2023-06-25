Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kastamonu ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Kastamonu Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Kastamonu / Merkez / Kastamonu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|443,79
|3,53
|3,24
|Kastamonu / Merkez / Abdurrahmanpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|419,92
|6,7
|7,2
|Kastamonu / Taşköprü / Taşköprü Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|389,30
|11,85
|10,89
|Kastamonu / Tosya / Tosya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|360,64
|17,89
|14,57
|Kastamonu / Merkez / Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|360,05
|18,03
|16,93
|Kastamonu / Merkez / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|341,55
|22,68
|20,96
|Kastamonu / Merkez / Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|335,15
|24,46
|26,46
|Kastamonu / İnebolu / Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|320,67
|28,92
|28,56
|Kastamonu / Merkez / Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|293,03
|39
|36,48
|Kastamonu / Merkez / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|236,89
|68,42
|86,99
|Kastamonu / Merkez / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|220,85
|79,36
|97,65
|Kastamonu / Tosya / Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|219,60
|80,23
|76,01
|Kastamonu / Taşköprü / Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|194,90
|94,56
|
95,21
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ