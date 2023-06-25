Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kastamonu ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kastamonu Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Kastamonu / Merkez / Kastamonu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 443,79 3,53 3,24 Kastamonu / Merkez / Abdurrahmanpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 419,92 6,7 7,2 Kastamonu / Taşköprü / Taşköprü Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 389,30 11,85 10,89 Kastamonu / Tosya / Tosya Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 360,64 17,89 14,57 Kastamonu / Merkez / Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 360,05 18,03 16,93

Kastamonu / Merkez / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 341,55 22,68 20,96 Kastamonu / Merkez / Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 335,15 24,46 26,46 Kastamonu / İnebolu / Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 320,67 28,92 28,56 Kastamonu / Merkez / Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 293,03 39 36,48 Kastamonu / Merkez / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 236,89 68,42 86,99 Kastamonu / Merkez / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 220,85 79,36 97,65 Kastamonu / Tosya / Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 219,60 80,23 76,01 Kastamonu / Taşköprü / Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 194,90 94,56 95,21

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.