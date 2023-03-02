Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Baş Güvenlik Araştırmacısı Igor Kuznetsov konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları iletti:

“Google'ın Client-Side Encryption (CSE) servisi uçtan uca (E2E) şifreleme yöntemi değil. Buna karşılık bu sistem, Google'ın sunucularında depolanan verileri veya profesyonel siber güvenlik dilini (infosec) koruyarak, şifreliyor. Bu da şirketlerin verileri kötü niyetli aktörlerden koruma konusunda hala dikkatli olmaları gerektiği anlamına geliyor. Bu yeni teknoloji, kurumsal e-postalar ve diğer hizmetlerle ilişkili mevcut siber riskleri azaltmıyor. Saldırganlar, doğrudan Google'ın sunucularından veri çalmak dışında herhangi bir yöntem de kullanabiliyor.

Örneğin, hesabın tehlikeye girmesi durumunda verilerin çalınmasını engellemiyor. Saldırganlar, kimlik avı gibi çeşitli teknikleri kullanıp kimlik bilgileri alarak herhangi bir hassas bilgiye erişebiliyor. İki faktörlü tanımlama ve uç noktalar için kanıtlanmış bir güvenlik çözümü kullanma gibi hesabı korumaya yönelik standart uygulamalar daha yine burada da kullanılabiliyor.

İstemci tarafı şifrelemenin, kurumun içinden kaynaklanan tehditleri hiçbir şekilde ortadan kaldırmadığını da unutmamak gerekir. Bu özellik kurumsal hesaplar için kullanıma sunuldu ve yöneticiler şifreleme anahtarları üzerinde bilgileri açıp değiştirebilme ve bilgilerin şifresini çözebilme gibi kontrollere sahipler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi