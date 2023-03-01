Kaspersky, araştırma için yaptığı ankette katılanların %41’inin kripto para kullanıcılarını ilgilendiren potansiyel siber tehditler hakkında bilgi sahibi olduğunu düşündüğünü, %9’unun ise konu hakkında hiç bilgisi olmadığını tespit etti. Katılımcıların %59’unun kripto para birimi suçlarından etkilendiğini ve kripto para sahiplerinin %40’ının da mevcut koruma sistemlerinin etkili olduğuna inanmadığını ortaya koydu.

Kullanıcılar kripto para birimi tehditlerine aşina mı?

Yapılan araştırmada*, kullanıcıların kripto para birimi sahiplerinin karşı karşıya olduğu potansiyel tehditlerin farkında olmadığı görülüyor. Kripto para biriminin artan popülaritesine rağmen, ankete katılanların yalnızca %41'i onu kullanmanın potansiyel riskleri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olduğunu düşünürken, %9'u ise hiçbir bilgiye sahip değil. Ayrıca, bu tehditlere ilişkin farkındalık yaş azaldıkça artıyor. Buna göre, 35 yaşın altındaki genç tüketicilerin konuyla alakalı daha fazla bilgi sahibi olduğu da ortaya konuluyor.

Sanal hırsızlık ve dolandırıcılık gibi siber tehditler, kripto para birimini kullanmanın en yaygın olumsuz yönleri arasında görüyor. Katılımcıların sırasıyla %25 ve %26'sı bunları en önemli endişeleri olarak belirtiliyor. Ankete katılanların %23'ü ise kripto para birimine sahip olmasalar bile kripto tehditlerinin hedefi haline gelebileceklerinin farkında bile değil.

Kripto para birimlerinin daha fazla korumaya ihtiyacı var!

Türkiye’deki katılımcıların %59’unun kripto para birimi suçlarından etkilendiğini belirtiği ve %49'unun kripto para birimi için mevcut koruma sistemlerinin etkili olduğuna inandığı araştırma sonuçlarına ilişkin Kaspersky'nin APAC Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Başkanı Vitaly Kamluk. “Kripto para piyasasının son zamanlardaki gerilemesine rağmen, bu alandaki kötü niyetli faaliyet seviyesi azalmadı. Hala emekleme aşamasında olan kripto endüstrisi, dolandırıcılar için birincil hedef olmaya devam ediyor. Bu anket, kripto para birimi sahiplerinin karşılaştığı potansiyel riskler hakkında artan farkındalık ve eğitim ihtiyacını vurgulamaktadır. Dijital varlıkların benimsenmesi artmaya devam ederken, bireylerin kendilerini siber tehditlerden korumak için uygun önlemleri almaları çok önemlidir.” yorumunu yapıyor.

Tehditlere ve endişeler bölgeye göre değişiyor!

Güney Afrika ve Asya-Pasifik ülkelerindeki durumu da gözler önüne seren Kaspersky, Güney Afrika’da %23 ve Asya Pasifik’te ise %15 oranında sahte uygulamalar olduğunu belirtiyor. Araştırmaa göre, Güney Afrika’da %16 ve Asya Pasifik’te %15 oranında kaygılar olduğunu ortaya koyuluyor. Avrupa'da ise bu konuda önemli sorunun, yetişkinlere yönelik web sitelerindeki tarama geçmişini ifşa etmekle tehdit ettikleri haraç saldırılarının %13 oranında olduğu görülüyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi