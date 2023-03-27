Kaspersky, IDC Dünya Çapında Modern Uç Nokta Güvenliği Pazar Payları, Temmuz 2021-Haziran-2022 (IDC Worldwide Modern Endpoint Security Market Shares, July 2021-June-2022: Currency Rates Slightly Trimmed Accelerating Growth - doc #US49982022, January 2023) raporunda "yılı şekillendiren satıcı" olarak yer aldı. International Data Corporation (IDC), BT Güvenliği çözümleri hakkında güvenilir bilgiler sağlayarak BT profesyonellerinin, CEO'ların ve yatırımcıların kurum ve şirketlerini siber saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirmelerine yardımcı oluyor. Yayınladığı yıllık raporlar, karar vericilerin siber güvenlik pazarını daha iyi tanımasına ve ürünlerinin potansiyelini değerlendirmesine olanak tanıyor.

Ürün portföyündeki genişleme devam ediyor

Bu yılki IDC pazar payı raporunda, Kaspersky'nin Küresel Şeffaflık Girişimiyle iyi bir zamanlama ortaya koyduğuna ve bunun şirketin küresel pazarda art niyetle faaliyet gösterdiği yönündeki görüşün değişmesine yardımcı olduğuna değinildi. Analistler, bu girişimin yanı sıra şirketin ürün portföyündeki genişlemenin de 2022'de çoğu pazarda görülen jeopolitik zorluklarla başa çıkmasını sağladığını düşünüyor. IDC uzmanları ayrıca harici koşullara rağmen şirketin ürünlerini geliştirmeye devam ettiğini ve XDR alanında iyi bir ilerleme kaydettiğini vurguluyor. Şirketin bu alanda ulaştığı sonuçları yorumlayan uzmanlar, ortak bir mimariye dayanan geniş ürün portföyünden yararlanan Kaspersky’nin, XDR otomasyonunun somut örneklerini ortaya koyabilecek durumda olduğunu belirtiyor.

Kaspersky Siber Güvenlik Ekosistemi

Kaspersky İş Geliştirme Direktörü Andrey Efremov, şunları söyledi: "IDC'nin böylesine istikrarsız bir dönemde uç nokta güvenliği pazarına yaptığımız yatırıma dikkat çekmesinden onur duyuyoruz. Kaspersky olarak her zaman pazar talebini karşılamak ve öngörülemeyen koşullarda bile işimizi güvende tutmak için çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Hizmetlerimizin kalitesini ve güvenilirliğini garanti altına almak için mükemmel çözümler sunmaya ve tüm operasyonel süreçlerimizde şeffaflığı ön plana çıkarmaya devam ediyoruz."

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