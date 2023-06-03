Süper Lig'de heyecan Kasımpaşa-Beşiktaş maçıyla devam ediyor. 2022-23 sezonunun 37. haftasında lig ikinciliği için mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Kralbozguncu Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı izle Bein Sports 1 canlı izle şifresiz Kasımpaşa BJK canlı izle Taraftarium24 Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı izle kaçak bedava bein sport canlı izle twitter yayın link.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı izle

Kasımpaşa son dönemde Süper Lig'de arka arkaya galibiyetler aldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olan İstanbul ekibi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Rakibini 3-1 mağlup eden Kemal Özdeş'in ekibi bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. Kasımpaşa son 2 maçını kaybetse bile küme düşmeyecek. Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanan Kasımpaşa'nın morali yerinde. Bu hafta sonu Beşiktaş'ı konuk edecekler. Kasımpaşa'da maç öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.

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Beşiktaş Süper Lig'de geçen haftayı bay geçirdi. Hafta içinde Fenerbahçe'nin kazanmasıyla puan farkı 3'e çıktı. 2. sıra için Beşiktaş'ın şansı var ancak bunun kolay olmadığını belirtmek gerekiyor. Şenol Güneş'in ekibi 2 hafta önce Adana Demirspor deplasmanında aldığı 3 puanın ardından Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürdü. Üst üste 6 maç kazanan Beşiktaş'ın morali yerinde. Oynadıkları 13 maçta yenilgi yüzü görmediler. Siyah Beyazlılar bu hafta Kasımpaşa deplasmanında 3 puan arayacak. Puan kaybetmeleri halinde 2.'lik şansları sona erecek. Maç öncesinde Tayyip Talha Sanuç ve Rachid Ghezzal'ın sakatlıkları devam ediyor.

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Kasımpaşa Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Hafta içinde Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Kasımpaşa Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Kalan 2 maçını kaybetse bile ligde kalacak. Beşiktaş ise haftayı bay geçirdi. Süper Lig'de uzun süredir mağlup olmuyorlar. En azından sezonu 2. sırada bitirmek istiyorlar. Fenerbahçe'nin 3 puan gerisindeler ve hala şansları var. Beşiktaş'tan 3 puan bekliyorum ve Kasımpaşa karşısında deplasmanda kazanıp derbi sonucunu bekleyecekler.