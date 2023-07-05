Kartal Belediyesi, yaz tatiline giren öğrencileri, birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı ‘Mahalle Şenliği’ ile buluşturuyor. ‘Haydi Çocuklar! Yaz Tatilini Kartal’da Mahalle Şenlikleri ile Kutluyoruz’ sloganıyla yapılmaya başlanan şenlikte Kartallı çocuklar; oyun atölyeleri, yaratıcı drama oyunları ve ikramların yer aldığı etkinlikler sayesinde, eğlence dolu bir yaz tatilinin tadını çıkarıyor.

Dans, Oyun, Müzik ve Sınırsız Eğlence

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirildi.

Şenliklerde; yaratıcı drama oyunları, yüz boyama ve karikatür atölyeleri ile minikler eğlence dolu anlar yaşadı. Özellikle, yaratıcı drama oyunlarında minikler müziğin ve dansın tadını doyasıya çıkardı.

Öte yandan, şenliklerde Kartal Belediyesi tarafından çocuklara ve ailelerine patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Çocuklarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan aileler, şenliklerde miniklerin bol bol fotoğrafını çekerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.

Yoğun eğitim döneminin ardından yaz tatiline giren çocuklar, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Şenlikleri sayesinde, 20 mahallede eğlence dolu bir tatil dönemi geçirecek.

“Tüm Kartallı Çocukları ve Aileleri Şenliklerimize Çağırıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Kartallı çocukları ve ailelerini şenliklere davet ederek; “Mahalle Şenlikleri’nin bugün itibariyle startını verdik. Etkinliklerimiz, Kartal’ın her mahallesinde 18 Ağustos’a kadar devam edecek. Yoğun eğitim döneminin ardından miniklerimiz için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenliklere ev sahipliği yapıyoruz. Tüm Kartallı çocukları ve ailelerini bu eğlence dolu şenliklere davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mahalle Şenliği, 5 Temmuz’da Yakacık Mahallesi’ndeki Bayram Demirkol Parkı’nda devam edecek.