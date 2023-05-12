Kartal Belediyesi tarafından, çocukların erken yaşta trafik eğitimi alabilmesi ve kurallara daha duyarlı olabilmesi amacıyla Yalı Mahallesi’nde 1.000 metrekare üzerine kurulan Trafik Eğitim Parkı’nda, miniklere yönelik trafik eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Sunumda uzman eğitmen tarafından öğrencilere; trafik kurallarına uygun olarak durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uygulanması gereken manevra kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları ile trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotlarının neler olduğu anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından minikler, kullanabilecekleri ve gerçek hayatta benzerlik gösteren; caddelerin, yolların ve trafik ile ilgili tüm detayların olduğu Trafik Eğitim Parkı parkurunda akülü araçları kullandı.

Kreşli minikler araçlarına binerek araçları trafik işaret ve levhalarına uygun olarak kullanmayı, yaya geçitlerinde doğru yürüme kurallarını, trafik lamba ve işaretlerini takip etmeyi, yol çizgileri ile ışıklı ve sesli cihazlarda bulunan butonları kullanmayı, iki araç arasındaki güvenli takip mesafesini ve trafikte geçiş öncelikleri gibi bilgileri pratik etti.

Genel trafik eğitiminin yanı sıra; çocukların trafikte karşılaştıkları olumsuz durumlarda neler yapmaları gerektiği de minyatür trafik işaret ve levhaları, yaya geçitleri ve trafik lambaları ile öğretildi.

Eğlence dolu anlar yaşayan kreşli minikler, parkurda hem eğlendi hem de trafik kuralları ile alakalı kapsamlı bilgi edindi.

“Gelecek Nesillere Trafik Bilinci Aşılamak Görevimiz”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın da eğitimlerde öğrencileri yalnız bırakmadı.

Başkan Yardımcısı Aydın, Kartal Belediyesi’nin en fazla kreşe sahip olan ilçe belediyesi olarak, bilinçli nesiller yetiştirdiğine dikkat çekerek; “Bugün, Trafik Haftası kapsamında, kreş öğrencilerimizle beraberiz.

Onlara, eğitim parkurumuzda trafik kurallarının önemini uygulamalı bir şekilde öğretiyoruz.

Trafik konusunda ne yazık ki, Avrupa’nın geride kalmış toplumlarından biri olarak, nesillere bu bilinci aşılamak mecburiyetindeyiz. Bugün kreş öğrencilerimiz burada, hem eğlendi hem de keyif dolu anlar yaşadı.” ifadelerini kullandı.