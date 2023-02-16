2017 yılında “İlmek İlmek Sevgimizle Isıtıyoruz” projesini başlatan Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Anneler Derneği, ihtiyaç sahipleri için Kartallı kadınlarca sıcak tutan el örgüsü ürünlerin yapıldığı söz konusu proje kapsamında bu kez depremden etkilenen vatandaşlar için kolları sıvadı.

Başlatılan proje ile soğuk hava koşulları nedeniyle afet bölgesinde yaşayan vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu kışlık malzemelerden olan atkı, bere, patik, eldiven, yelek, süveter, ceket, şal ve çocuk battaniyesi Anneler Derneği üyesi anneler ve Kartallı gönüllü kadınlar tarafından örülerek deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Evde duran fazla ipliklerin de değerlendirildiği projede, Kartallı kadınlar ördükleri ürünleri, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim ediyor. Burada toplanıp kolilenen el emeği örgüler, daha sonra depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi