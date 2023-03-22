Kartal Belediyesi, her yıl olduğu gibi Ramazan ayı süresince vatandaşların ibadetlerini hijyenik ortamda yapabilmeleri için ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, ilçedeki tüm ibadethanelerde gerçekleştiriliyor. Ekip cami ve cemevlerinin; ortak kullanım alanlarında, yüzey temasının olabileceği alanların tamamında ve ibadethanelerin dışında kalan bahçe alanlarında detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar sayesinde, Ramazan ayı ile birlikte insan yoğunluğunun arttığı ibadethaneler, vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor.

Hem Kartal’da, Hem Deprem Bölgesinde İftar Sofraları

Öte yandan, Kartal Belediyesi Ramazan ayında; hem Kartal’da hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde iftar programları düzenleyecek. Her sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da binlerce insan Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan iftar sofralarında bir araya gelecek.

“Huzurun ve Beraberliğin Müjdelendiği Bir Ay Olsun”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayının Kartal’a ve tüm Türkiye’ye birlik ve bereket getirmesini temenni ederek; “Kartal Belediyesi olarak Ramazan ayına hazırız. Her sene olduğu gibi ibadethanelerimizde temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Ramazan ayına yaşadığımız depremler nedeniyle buruk giriyoruz. Fakat inanıyoruz ki bu zor günleri birlik ve beraberlikle atlatacağız. Tutulan oruçların kabul olmasını diliyor, tüm depremzedelerimize ve Kartallı komşularımıza huzurun müjdelendiği bir Ramazan ayı diliyoruz” ifadelerini kullandı.