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Kartal Belediyesi, Başkan Gökhan Yüksel öncülüğünde son dönemlerde yeşil alan ve sportif faaliyetler konusunda önemli çalışmalara imza attı. Bu kapsamda oluşturulan çok sayıda yeşil alanın yanı sıra Yakacık Bayram Demirkol Parkı İkinci Etap Projesi’nde sona gelinirken, Karlıktepe Yıldız Caddesi Spor Parkı gibi büyük projelerde hizmete sunuldu.

Önemli projeleri hayata geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkların daha güvenli hale gelmesi için de yoğun bir çalışma sürdürüyor. Son yapılan çalışmalarda yakın zamanda tamamlanan ve ayrıca hali hazırda bulunan parkların panel çit ve çim çit çalışmaları tamamlandı.

Parklar ve kamusal alanların yola yakın olmasından dolayı, tehlikeli durumlarla karşılaşmamak adına yapılan çalışmalarda on tane parkta panel ve çim çit yapıldı. Parklarda çocukların güvenle oynamalarının amaçlandığı çalışmalar tamamlanırken ayrıca üç adet kamu kurumunda da benzer çalışmalar Kartal Belediyesi tarafından yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri titiz çalışmalar sonucu çitleri yerleştirerek, vatandaşların ve özellikle de çocukların güvenli bir şekilde oynamalarına olanak sağlamak amacıyla uygun hale getirdi.