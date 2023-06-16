Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik şartlarda yapabilmeleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sağlık Durumu, Aşı Kartları ve Nakil Belgeleri Kontrol Ediliyor

Kartal Belediyesi bültenine göre, Kartal’da, kurban satış ve kesim alanının hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, tüm hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurban pazarındaki tüm hayvanların sağlık durumu, aşı kartları ve nakil belgeleri tek tek kontrol ediliyor. Kesim esnasında hayvanların kaçma olasılıklarına karşılık görev yapacak yakalama timi oluşturulurken, kesim alanlarında meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz sağlık durumuna karşı da ambulans bekletiliyor.

Öte yandan, kurban kesim ve satış alanının Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından parselasyon çalışmaları da yakın zamanda tamamlanmıştı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alanda gerekli denetim ve güvenlik tedbirlerini alırken, bölgenin temizliği ve atıkların toplanması da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Bölgenin, haşerelere karşı düzenli olarak ilaçlanması ise Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlanıyor.

Kartal Belediyesi ekipleri, Kurban satış ve kesim alanındaki çalışmalarıyla, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik şekilde yapmalarını hedefliyor.