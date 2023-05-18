Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Orhantepe Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın taşıyıcı kolonunda çatlak oluştuğunu fark eden apartman sakinleri, belediye ekiplerine haber verdi.

Ekipler binada inceleme yaparken, 16 dairenin ve 2 dükkanın bulunduğu apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu binanın yanındaki 14 daire ve 5 dükkanın bulunduğu apartman da tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından 7 katlı apartmana ilişkin yıkım kararı alındığı öğrenildi.

Ekipler boşaltılan diğer 7 katlı binada da inceleme yaptı. Kolonlarında çatlak oluşan bu apartmanın da yıkılacağı bildirildi.

Öte yandan iki binanın hemen yanındaki bir apartmanın ise kontrollü olarak yıkılıyor. (AA)