Kartal Belediyesi, denizlerin kirliliği konusunda farkındalık yaratmak ve Marmara Denizi’nde biyoçeşitliliğin azalmasına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, tarafından düzenlenen ‘Marmara Hepimizin’ etkinliği kapsamında, Kartal Dragos Su Sporları Merkezi’nin kıyı şeridinde dalgıçlar deniz temizliği yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyeler tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte Marmara Denizi’nin temizliğine dikkat çekildi. Dünya üzerindeki en önemli çevre sorunlarından birinin denizlerin kirliliği olduğu ve kirletilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan müsilaj felaketinin ardından, denizlerin kirlenmesi sorununa dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla, “Su Yoksa Hayat Yok” sloganıyla yapılan etkinlikte denizin dibinden birçok atık çıkarıldı.

Kartal Belediyesi, Pozitif Gelişim Platformu ve Divefan Club ile işbirliğiyle yapılan etkinlikte, dalgıçların denizden çıkardığı atıklar katılanları şaşırttı. Kartal Belediyesi ile çevreci dalgıçlardan oluşan bir ekip tarafından, kilolarca atık çıkarılırken, deniz altı dip demizliği de yapıldı.

“Marmara Denizi’nin Temiz Kalması İçin Herkese Görev Düşüyor”

Etkinliğe; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı Cengiz Türkmen, birim müdürlerinin yanı sıra Kartal’daki bazı okulların öğrencileri katıldı. Deneyimli dalgıçların dalışından önce kısa bir açıklama yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, geçtiğimiz yıllarda yaşanan müsilaj gibi çevre felaketlerini örnek vererek, 11 bin 350 kilometrekarelik alana sahip Marmara Denizi’nin alarm verdiğini söyledi. 25-30 milyon kişinin Marmara Bölgesi’nde yaşadığını ve denize 123’ten fazla ilçenin kıyısı olduğunu kaydeden Türkmen, böylesine kilit bir noktada bulunan Marmara Denizi’nin temiz kalması için duyarlı olmak gerektiğini ve denizin kirletilmemesi için herkese görevlere düştüğünü söyledi.

Başkan Yardımcısı Türkmen’in ardından söz alan Kartal Belediyesi İklim İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Dilek Kars 2016 yılından beri her yıl bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek denizdeki kirliliğin tüm çevreyi yaşanamaz hale getirdiğini söyledi.

Denizin Dibinden Kilolarca Atık Çıkarıldı

Yapılan konuşmaların ardından aralarında Pozitif Gelişim Platformu üyesi Filiz Tüfek’in de bulunduğu bir grup dalgıç denize dalarak dip temizliği gerçekleştirdi. Kartal Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Anadolu Lisesi öğrencilerinin de izlediği temizlik çalışmasında dipte bez çuvallara konulan kilolarca atık, denizden çıkarılarak açıkta bekleyen tekneye aktarıldı. Denizin altından çıkarılan atıklar sahile getirilerek sergilendi.

Dalışı gerçekleştiren ekibin lideri Özkan Sönmez, dipte görüş mesafesinin 1 metreden bile az olduğunu ve kirlilik işareti olarak yoğun yosunlaşma olduğunu söyledi. Denizin dibinde tüm ekipmanları ile birlikte klozet bile olduğunu ve bazı atıkların ancak vinç ile çıkarılabileceğini kaydeden Sönmez, denizlerin dedelerimizden miras kaldığını ve torunlarımıza da temiz bir miras olarak bırakmamız gerektiğini ifade etti.