Kartallı vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha rahat, temiz ve huzurlu bir ortamda geçirmeleri için görev yapan Kartal Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ibadethanelere yönelik temizlik seferberliği başlattı.

Kartal Belediyesi, ibadethaneler ve çevrelerine yönelik yaptığı çalışmalara Kurban Bayramı öncesi hız verdi. Kartallıların daha temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için özel bir ekip kuran belediye, ilçe genelindeki ibadethanelerin temizliği için yoğun ve titiz bir çalışma başlattı.

Kartal’ın 20 mahallesinde kolları sıvayan ekipler, camilerin ve cemevlerinin temizliğini gerçekleştirerek avlularını ve dış alanlarını yıkadı.

Belirli bir program dâhilinde çalışan ekipler, çalışmalar kapsamında ibadethanelerde halıları süpürüyor; kütüphaneyi, mihrabı, minberi, vaaz kürsüsünü, ayakkabılıkları, camları baştan aşağı temizliyor. Camilerin avlu, şadırvan ve ortak kullanım alanlarının yanı sıra; iç alanlarında da temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Kurban Bayramı namazının kılınacağı camilerde gerçekleştirilen bu çalışma ile vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yapmaları hedefleniyor.

Temizlikle birlikte cami ve cemevleri etrafında çevre düzenlemeleri de belediye ekiplerince yapılıyor.

Öte yandan yine cenaze törenlerinin düzenlendiği Kartal Cemevi’nin ibadet bölümü de ekipler tarafından temizleniyor.

Çalışmalar kapsamında Kartal’da toplam 83 cami ve 1 cemevinin temizliği gerçekleştiriliyor.

Din görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekipler, ibadethanelerin temizleme uygulamasına belirli periyotlarla devam edecek.