Kartal Belediyesi'nin bültenine göre; Gölge oyunu, orta oyunu, kukla, meddah, tiyatro ve semazen gösterisini kapsayan etkinliklere özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının da yer aldığı etkinlikte salon tamamen doldu.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl sadece kültür merkezlerinde düzenlenmesine karar verilen Ramazan etkinliklerinde çocuklar Hacivat ve Karagöz gösterisinde adeta dikkat kesildi. Büyük bir heyecanla ve hevesle gösterileri izleyen çocuklar etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Meddah ve orta oyunu ile oldukça eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, aileleri ile birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Evet-Hayır yarışmasına katılım için sürekli parmak kaldıran çocuklar semazen gösterisini de hayranlıkla izledi.

Ramazan etkinliklerinin bir sonraki gün gerçekleştirildiği adres ise Uğur Mumcu Kültür Merkezi oldu. Burada da yapılan etkinliklere mahalle halkı büyük ilgi gösterdi.

Ramazan etkinlikleri 5-15 Nisan tarihlerinde Soğanlık Kültür Merkezi, 8-16 Nisan tarihlerinde Yakacık Kültür Merkezi, 9-14-19 Nisan tarihlerinde Hürriyet Mahallesi Kültür Merkezi ve 7-12 Nisan tarihlerinde ise Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde devam edecek.