Kartal Belediyesi, ilçedeki çocuk ve gençlerin çevre bilincini güçlendirmek amacıyla okullarda düzenlediği konferanslara devam ediyor. Son olarak, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Kartal Özel Kıraç Koleji öğrencilerine yönelik bir konferans düzenlendi.

Öğrencilerin temiz çevre ve sıfır atık konusunda bilinçlenmesi için düzenlenen eğitim konferansı, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Dilek Kars’ın konuşmacılığında gerçekleşti. Kars’ın çevre bilinci ve sıfır atığın önemine vurgu yaptığı konferansta, önemli başlıklar öğrencilerle paylaşıldı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, meydana gelen atık miktarının azaltılması ve çevresel risklerin azaltılması gibi nedenlerle sıfır atığın toplumların daha fazla gündeminde olması ve daha birçok çevresel konu etraflıca öğrencilere anlatıldı.

Sıfır atık bilinci olan toplumlarda, kaynakların daha verimli kullanılması, atık depolama alanlarından tasarruf sağlanması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi gibi hedeflerin gerçekleştiğine dikkat çeken Dr. Dilek Kars, Kartal’daki tüm okullarda bilinçlendirme konferanslarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konferans sonunda, Dr. Dilek Kars’a okul yönetimi tarafından çiçek takdimi gerçekleştirildi.