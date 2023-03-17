Kartallı Kadınlardan Huzurevi Sakinlerine El Emeği Göz Nuru Hediye

El emeği, göz nuru ile üretilen yeleklerin hazırlığı sırasında Kartal Belediyesi Meclis üyesi Aysel Yücel ile Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Kartallı kadınları ziyaret ederek gösterdikleri özveri ve emek için teşekkür etti. Farklı bedenlere göre hazırlanan kalıpları kullanarak bir taraftan kumaş kesen kadınlar, diğer yandan yeleklerin dikim işlemini gerçekleştirdi. İş bölümü yapan kadınlar, yeleklerin aksesuarlarını da tamamlayarak son haline getirdi. Bitirilen yelekler daha sonra huzurevi sakinlerine hediye edilecek.