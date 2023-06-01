Kartal Belediyesi bültenine göre, Kartallı çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturacak önemli çalışma ve projelere imza atan Kartal Belediyesi, 6 yaş gurubu kreş öğrencilerinin merak duygusunu geliştirmek ve bilime olan ilgilerini artırmak amacıyla, Maltepe ve Marmara Üniversitesi ile beraber, ‘Bilim Şenliği’ adını taşıyan çeşitli etkinlikler düzenledi.

Maltepe Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen etkinliklere, çok sayıda öğretmen ve kreş öğrencisi katıldı.

Etkinlerde, öğretmenler kreşli öğrenciler ile beraber; gök kuşağı, ebru sanatı, dev balon ve erozyon adında yaratıcı deneyler gerçekleştirdi.

Öğretmenleri ile beraber yaratıcı deneyleri tecrübe eden minikler, hem öğrendi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Bilim Şenliği etkinliği ile Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören miniklerin; merak duygularını geliştirerek bilgiye ulaşma arzularını büyütmek ve bilime daha bağlı nesillerin yetişmesi amaçlanıyor.