Kartal Belediyesi, Hatay Antakya’da oluşturduğu Afet Koordinasyon Merkezi’nde depremzedelere ulaştırılmak üzere sıcak yemek pişiriyor. Merkezde pişen yemekler, mobil aşevleri aracılığı ile günlük 3 öğün şeklinde ilçe ve köylerdeki depremzedelere ikram ediliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatı ile afet bölgelerine yardım ulaştırmak için geçtiğimiz hafta harekete geçen Kartal Belediyesi, Hatay Antakya’da kurduğu ve yardımların toplandığı bir üs olarak kullanılmaya başlanan Afet Koordinasyon Merkezi’nde sıcak yemek hazırlayarak afet bölgelerindeki vatandaşlara ulaştırıyor.

Kartal’da toplanan yardım malzemelerinden; çadır, ısıtıcı, battaniye, kıyafet, yatak ve gıda gibi öncelikli ihtiyaçların toplanarak ilçe ve köylere ulaştırıldığı Afet Koordinasyon Merkezi’nde sabah, öğlen ve akşam sıcak çorba pişirilirken, akşam ve öğlen öğünlerinde ise 3 çeşit sıcak yemek çıkartılıyor.

Kartal Belediyesi’nin Afet Koordinasyon Merkezi’nde hazırlanan yemekler son olarak mobil aşevi araçları ile Defne’ye bağlı Defne Selman Nasır İlkokulu önü, Dermakta ile Halisli Köyleri taziye evi ile Antakya Sevgi Parkı önünde depremzede ve arama-kurtarma ekiplerine ikram ediliyor.

Sıcak yemekler, önümüzdeki günlerde belediye ekipleri tarafından diğer ilçe ve köylerde de dağıtılarak, köy halkının da sıcak yemeğe ulaşması sağlanacak. (YHM)