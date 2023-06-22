Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, Dünya Yoga Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Kartal’ın en güzel parklarından biri olan Bayram Demirkol Parkı’nda gerçekleştirilen Yoga etkinliğine Kartallı kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yoga eğitmeni Selda Yalçınkaya’nın rehberliği ile 1 saat boyunca yoganın temel hareketlerini gerçekleştiren kadınlar, hareketleri uygularken hem eğlendi hem de zaman zaman zorlandı.

Sporcular uzman eğitmenin gösterdiği hareketleri sırayla yaparak ter döktü. Belirli bir sıralama ile hareketleri uygulayarak spor yapan kadınlar için sakatlanma riski de azaltılmış oldu.

İçinde fiziksel, zihinsel ve manevi pratikler bulunduran yoganın pek çok tekniği ve hareketlerini uygulamalı olarak kadınlara gösteren eğitmen Selda Yalçınkaya, yoga ile ilgili merak edilen soruları da cevaplandırdı.

08.30 – 09.30 saatleri arası devam eden ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği yoga etkinlikleri, önümüzdeki günlerde de tekrar edilecek.