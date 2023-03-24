Belediyenin düzenlediği geziler İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edildi. Gezilerin ilki Çavuşoğlu Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler için düzenlendi. 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Ataşehir’de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni ziyaret etti. Rehber öğretmen tarafından tüm bitkilerin doğal yapıları, büyüme ve gelişme aşamaları ile endemik türler gibi birçok bilgi, öğrencilere yerinde aktarıldı. Büyük bir alanda hayvanlar ve bitkilerin iç içe bulunduğu botanik bahçesinde gezen çocuklar keyifli bir gün yaşadı. İkinci gezi ise 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Tuzla’da bulunan ViaSea Akvaryum’da gerçekleşti. Kartal Cevizli Ortaokulu’nda eğitim gören depremzede öğrenciler ve Kartallı okul arkadaşları, akvaryum gezisiyle birlikte su altı yaşamını yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Dünya Su Günü’ne Özel Panel Düzenlendi

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin bir diğeri ise Dünya Su Günü paneli oldu. Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleşen panele öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Panelde ses sanatçısı, çevre aktivisti Zeliha Sunal ve TÜÇEM (Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği) Başkanı Aynur Acar konuşmalarını gerçekleştirdi. Fen lisesi öğrencilerinin de yaptıkları çalışmaları anlattıkları etkinlik, iki saat sürdü. Etkinlik boyunca Dünya Su Günü özelinde konuşularak; küresel ısınma, çevre kirliliği ve sıfır atık gibi konular ele alındı. Panelin sonunda Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Dilek Kars tarafından katılımcılara plaket takdimi gerçekleştirildi.