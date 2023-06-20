Kartal Belediyesi’nden Çevre Dostu Örnek Proje

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında hayata geçirdiği ve tamamlandığında ilçe tarihinin bugüne kadar yapılan en büyük meydanlarından biri olacak Cumhuriyet Meydanı’nda örnek bir projeyi hayata geçirdi.

Güneş enerjili şarj istasyonu ile engelli vatandaşlar, akülü tekerlekli sandalyelerini ve cep telefonlarını şarj edebilecek. Güneş enerjisi ile çalışan istasyondan yararlanacak olan engelli vatandaşlar, erişilebilir olması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda gönül rahatlığı ile vakit geçirebilecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yerel seçimler öncesinde vaatlerinden biri olan Cumhuriyet Meydanı’nda sona yaklaşılıyor. Projenin 1’inci etabı, geçtiğimiz yıl 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanırken, 2’inci etaptaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kartal Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında içinde; amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, 288 metrelik yürüyüş parkuru, piknik masaları, dinlenme alanlarıyla geniş bir yeşil alana yayılan 1. etapta, engelli vatandaşlara yönelik de örnek bir proje hayata geçirildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda Engelliler Unutulmadı

Güneş enerjili kamera sistemi adı verilen projede, engelli vatandaşların akülü tekerlekli sandalyelerini şarj edebileceği bir istasyon kuruldu. Engelli vatandaşların araçlarını şarj edebileceği istasyonda aynı zamanda cep telefonlarının da şarj edilebileceği bir bölüm bulunuyor. Güneş enerjisiyle çalışan çevreci proje, engelli vatandaşlara sağladığı kolaylıkla tüm yerel yönetimlere örnek oluşturuyor.

“Sosyal Belediyeciliği Merkezimize Aldık”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Meydanı’nın Kartal’ın yeni cazibe noktalarından biri olacağını ifade ederek, “Kartal Belediyesi olar Cumhuriyet Meydanı’ndaki çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Burası Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışır bir meydan olacak. 1’inci etabı 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştık. Sosyal belediyeciliği merkeze alan bir anlayışa sahip olarak, engelli komşularımıza şarj istasyonuyla kolaylık sağlıyoruz. Projede canla başla çalışan tüm personellerimize yürekten teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.