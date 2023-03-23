Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün başlattığı yetenek taraması kapsamında; Kartal sınırları içerisinde bulunan liselere giden ekipler, yetenek taramasına katılmak isteyen öğrencileri, ücretsiz olarak tarama testlerinden geçirerek kayıt altına alıyor. İlerleyen süreçte kayıtlı öğrencilerden istek ve yeteneklerini ortaya koyanlar, Kartal Belediyesi’nin her sene açtığı BESYO kurslarına katılım hakkı elde ediyor. 11 ve 12. Sınıf öğrencileri için yapılan taramaların neticesinde Kartal Belediyesi’nin kurslarına katılma hakkı elde eden öğrenciler, uzman eğitmenlerin gözetiminde verilen kurslarda, haftanın belli günleri sıkı bir antrenmandan geçiyor. Koordinasyon parkurları, branş sınavları, dayanıklılık testleri gibi yöntemlerle öğrenci seçen üniversitelerin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksel Okulları (BESYO) ile Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan öğrenciler için yapılan ‘Öğrenci Yetenek Taraması’ uygulaması, 10 Nisan’a kadar devam edecek.