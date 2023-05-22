Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen, afet ve acil durumlara yönelik riskleri azaltmak ve bilinçlendirme kazandırmak amacıyla yapılan ‘100 Kadın 100 Nefes’ projesinin eğitimleri başladı. Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan eğitimlere belediyede görev yapan kadın çalışanlar katıldı.

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimlerde, ilkyardım farkındalık, temel afet bilinçlendirme, yangın farkındalık eğitimleri, toplanma alanlarında organizasyon, ev kazaları seminerleri yapıldı. Uygulamalı bölümde ise cansız manken kullanılarak temel ilk yardım bilgileri aktarıldı.

Meydana gelebilecek olası kazalar, afet veya acil durumlar karşısında kendisi, ailesi, iş yeri ve toplum açısından güvenli yaşam kültürü edinmiş, alacağı doğru inisiyatiflerle bilinçli ilk müdahalede bulunacak ve çocuklarını afetlere karşı bilinçli şekilde yetiştirecek kadınları eğitmeyi hedefleyen programın ilk gününde, kadın çalışanlar eğitime yoğun ilgi gösterdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ