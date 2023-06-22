Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde düzenlenen çalışmalar kapsamında Kartallı çocukları deniz sporuyla tanıştırmak amacıyla her yıl yapılan Yelken Yaz Okulu bu yaz döneminde de kayıtlarını almaya başladı.

Kartal ilçe sınırlarında ikamet etme şartının arandığı Yelken Yaz Okulu’nun ön kayıtları 20-26 Haziran 2023 tarihleri arasında Kartal Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden yapılabilecek. 8-11 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yelken kursu, 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Yaz tatili boyunca, 2 dönem tekrarlanacak olan Yelken Yaz Okulu, ilk dönemi 10 Temmuz-21 Temmuz, ikinci dönemi ise 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Saat 09.00-13.00 saatleri arasında yapılacak ve 2 hafta sürecek yelken eğitiminde önce teorik eğitim verilecek, sonrasında ise uygulamalı eğitime geçilecek. 2 haftalık eğitimlerin sonunda öğrenciler yelkenli ile tek başına suya inebilecek düzeye gelecek.