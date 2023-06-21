Maltepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin gönüllü olarak destek verdikleri proje için Kartal Belediyesi meclis salonunda bir teşekkür belgesi takdim töreni gerçekleştirildi.

Törene Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan’ın yanı sıra Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Altay, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Şener Odabaşoğlu, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç, kreş öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Maltepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Uzman Psikolog Didem Enerem proje ile ilgili katılımcıları detaylı bir şekilde bilgilendirdi.

Enerem’in konuşmasının ardından depremzede aileleri gönüllü olarak ziyaret eden Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden Ayşenur Kavun ise çocuklarla ilgili deneyimlerini ve onların travmadan etkilenme süreçleri ile ilgili tanıklıklarını paylaştı.

Depremzede bir annenin de çocuklarının depremde yaşadığı travma ve sonrası ile ilgili bilgiler verdiği etkinlik, gönüllü öğrencilere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.