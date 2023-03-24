Son olarak, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından, belediye personeline yangın söndürme eğitimi verildi. Belediye çalışanları, teorik eğitimin ardından bir de yangın söndürme tatbikatına katıldı. Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, gösterdiği olağanüstü gayretlerle deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, arama kurtarma ekibine yeni gönüllü üyeler kazandırmaya devam ederken bir yandan da Kartal Belediyesi’nde görev yapan tüm personeli olası afet senaryolarına hazırlamak amacıyla teorik ve pratik eğitimlerden geçiriyor. Söz konusu eğitimler kapsamında belediye personeline yönelik yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Hem Teorik Hem Uygulamalı Eğitim

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından verilen eğitimlerin ilk etabında, personele öncelikle iş güvenliği ile teorik yangın söndürme eğitimi verildi. Teorik eğitimlerde, iş yerinde ve evlerde olası bir yangın anında yapılması gerekenler ve yangınların çıkma nedenleri aktarıldı. Teorik eğitimde belediye çalışanları, merak ettiklerini uzmanlara sordu. Katılımcı personel, teorik eğitimin ardından ise uzman ekiplerin hazırladığı yazılı sınava tabi tutuldu. Eğitimin ikinci kısmında ise, belediye personelinin katıldığı bir yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, Sivil Savunma Uzmanlığı ekibi tarafından, olası bir yangında yapılması gerekenler ve yangın tüplerinin nasıl kullanılacağı personele uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimler, gruplar halinde tüm belediye personeline ve yöneticilerine verilmeye devam edecek.