43 yıllık iş yaşamından emekli olamaya hazırlanan Ökten’in “Oyuncaklar Emekli Olmaz” adlı sergisinin açılışını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gerçekleştirdi.

Yüksel, Ökten’in biriktirdiği koleksiyonun koca bir tarih olduğunu vurgulayarak sergide yer aldığı için teşekkür etti.

İsmail Ökten’in Kartal Belediyesi’nde yıllardır önemli görevler üstlendiğini kaydeden Başkan Yüksel, gösterdiği özverili çalışma için de kendisine teşekkür etti.

En Mutlu Olduğum Yer Kartal Belediyesi Oldu

Emekli olmaya hazırlanan ve 43 yıllık meslek hayatına oyuncak sergisiyle veda eden İsmail Ökten ise Kartal dışında 3 farklı belediyede çalıştığını, ancak en uzun ve en mutlu yıllarının Kartal Belediyesi’nde geçtiğini vurgulayarak tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sergideki her parçanın kendisi için bir anlamı olduğunu ve ancak küçük bir kısmının sergide yer alabildiğini kaydeden Ökten, gösterdiği ilgiden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve sergiye katılan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Ökten’in “Oyuncaklar Emekli Olmaz” adlı sergisi, Kartal Belediyesi fuaye alanında 1 hafta boyunca meraklılarını ağırlayacak.