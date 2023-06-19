Kartal Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencileri unutmadı. Yaz tatiline giren çocuklar için düzenlenecek olan Kukla Festivali ile çocuklar neşeli ve keyifli günler geçirecek.

Eğlenceli aktivitelerin yer alacağı Kukla Festivali, 20-23 Haziran 2023 tarihlerinde Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde yapılacak. 4 gün boyunca yapılacak olan festivalde çocuklar, hem eğlenecek hem de atölyelere katılarak öğrenerek zaman geçirecek.

Kartallı Çocuklar Kukla Festivali’nde Buluşacak

Çocukların neşe içinde eğlenip, keyifle katılacakları festivalde; kukla atölyeleri, kukla gösterileri, geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra kukla sergisi de yer alacak. Sürpriz etkinlikler ve ikramlarında yer alacağı festivalde çocuklar bütün bir yılın yorgunluğunu da atarak gönüllerince eğlenecek.

Başkan Gökhan Yüksel Çocukları Festivale Davet Etti

Kartal’da çocukları, gençleri önceleyen projelere ve etkinliklere yer veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm çocukları düzenlenecek olan Kukla Festivali’ne davet etti. Çocukların 4 gün boyunca atölyelerde hem öğrenip hem de etkinliklerde diledikleri gibi zaman geçirebileceklerini belirtti.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde yapılacak olan Kukla Festivali 20 Haziran Salı günü birbirinden farklı etkinlikler ile başlayacak.

20 Haziran Salı günü, saat 11.00 ve 15.00’te Abdullah Beyaztaş’ın düzenleyeceği Kukla Atölyesi, saat 13.00’te Yunus Güleryüz’ün düzenleyeceği Çorap Kukla Atölyesi, saat 12.00 ve saat 18.00’de Abdullah Beyaztaş’ın sahneleyeceği Vantrolog Ve El Kuklası Gösterisi, saat 14.00’te ise Masalcı Dede gösterileri yer alacak.

21 Haziran Çarşamba günü, 11.00 ve 15.00’te Abdullah Beyaztaş’ın düzenleyeceği Kukla Atölyesi, saat 12.00’de Abdullah Beyaztaş’ın sahneleyeceği Vantrolog Ve El Kuklası Gösterisi, saat 13.00’te Gülümser Kılıçoğlu’nun düzenleyeceği Kaşık Kukla Atölyesi, saat 14.00’te Mehmet Erbil’in Bremen Mızıkacıları Mutfakta gösterisi, saat 18.00’de ise Gönül Yeprem ve Kukla Şerbet ile Neşeli Notalar konseri festivalde yer alacak.

22 Haziran Perşembe günü, saat 11.00 ve 15.00’te Abdullah Beyaztaş’ın düzenleyeceği Kukla Atölyesi, saat 12.00’de Abdullah Beyaztaş’ın sahneleyeceği Vantrolog Ve El Kuklası Gösterisi, saat 13.00’de Zehra Kökdemir tarafından düzenlenecek olan Konuşan (Mandal) Kukla Atölyesi yapılacak. Saat 14.00’de ise Alican İle Efecan isimli Müzikli Kukla Tiyatrosu, saat 18.00’de Açıkgöz Kukla Tiyatrosu’nun sahneleyeceği Bir İbiş Masalı festivalde gösterilecek.

23 Haziran Cuma günü, saat 11.00 ve 15.00’te Abdullah Beyaztaş’ın düzenleyeceği Kukla Atölyesi, saat 12.00’de Abdullah Beyaztaş’ın sahneleyeceği Vantrolog Ve El Kuklası Gösterisi, saat 13.00’te Burcu Kolik tarafından düzenlenecek olan La Fontaine’den Kuklalar - Masal Anlatan Kuklaların Atölyesi, saat 14.00’te Kurbağa Kardeşler, saat 18.00’de ise Hamit Demir’in Kuklalarla Bi’Dünya Masalı etkinlikleri yer alacak.

Kukla Atölyelerine başvurular ise 0216 280 62 22 numaralı telefondan yapılabilecek. Atölyeler 15 ve 20 kişilik kontenjanlarla sınırlı olacak.