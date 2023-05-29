Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin, 2022-2023 öğretim yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla yapıldı. İlk diplomalarını alan kreş öğrencilerini, mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bizim için en önemli ve mutlu günlerden bir tanesi. Çünkü bugün mezun veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en fazla kreşine sahip olan ilçe belediyesi olan Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Kreş Müdürlüğü tarafından organize edilen mezuniyet töreni Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi partilerin ilçe yöneticileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, başkan danışmanları, birim müdürleri, Kartallı muhtarlar ve veliler katıldı.

Kreş Öğrencileri İstiklal Marşı ve Andımız’ı Hep Bir Ağızdan Okudu

Mezuniyet töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşu ve kreş öğrencilerinden oluşan koro eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende, tüm kreş okulları sırasıyla hazırladıkları teatral ve dans gösterilerini sergiledi. Minik öğrencilerin sergilediği gösteriler, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Mezuniyet töreninin en coşku dolu olduğu anlar ise öğrencilerin hep bir ağızdan ‘Andımız’ı okuduğu anlar oldu. Öğrenciler ‘Andımız’ı okurken, salondan büyük alkış koptu.

Gökhan Yüksel: Hem Mutluluk Hem de Gurur Yaşıyoruz

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törende yaşadığı heyecanı ve mutluluğu ifade ederek; “Tüm öğretmenleri ve eğitmenleri tebrik ediyorum. Hem mutluluk hem de haklı bir gurur yaşıyoruz.

15 tane kreşimiz var. Ne mutludur ki İBB Başkanımız Ekrem Bey de 150 kreş iddiası koydu ve kreş sayımız İstanbul’da artıyor. Bugün bu kreşlerde çocuklarınızın mezuniyetini görmek eminim sizleri de çok gururlandırmıştır. İnşallah daha güzel günlerini görün. Hepinize sevgiler sunuyorum.” diye konuştu.

Mezuniyet töreninin sonunda minik öğrenciler ilk diplomalarını alarak kep attı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ