Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Ataşehir’de başlayıp rüzgârın etkisiyle 3 binaya sıçrayan yangında, Kartal Belediyesi ekipleri de yer alarak yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine destek verdi.

Yangın saat 11.45 sularında Ataşehir Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bulunan iki katlı bir spor salonunda başlayıp rüzgârın da etkisi ile kısa süre de büyüyerek çevrede bulunan diğer 3 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kartal Belediyesi de yangına en kısa sürede müdahale etmek ve olası bir can kaybının önüne geçebilmek amacıyla, yangın haberi ulaşır ulaşmaz ekiplerini, yangının olduğu bölgeye yönlendirdi.

Kartal Belediyesi Afet İşleri’ne bağlı arama-kurtarma ekiplerinden oluşan 4 personel ve 1 su tankeri, herhangi bir can kaybının yaşanmaması ve yangının en az zararla atlatılabilmesi amacıyla bölgede bulunan diğer ekipler ile beraber yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraş ve müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.