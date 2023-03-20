Çocukların ve gençlerin fiziksel-sosyal gelişimlerine destek olmak ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvanın ana teması “Spora Evet, Uyuşturucuya Hayır” oldu. 12 spor kulübünün katıldığı turnuvaya farklı yaş gruplarından yaklaşık 500 sporcu katıldı. Turnuvaya; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyespor Başkanı ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan, Okullarda Hayat boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Tahsin Koç, Okullarda Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu İstanbul İl Başkanı Aydın Kaya, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Düzgün Çapar, Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin ile sporcuların aileleri katıldı. Gün boyunca Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya geçen turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Düzgün Çapar, Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin'in elinden aldı.

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