Depremin yaşandığı ilk günden itibaren, Kartal Belediyesi çalışanları depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Kartal Belediyesi personeli, depremin vurduğu Hatay Antakya’da depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Ekipler, Kartal Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde, hem depremzedelerin her gün sıcak yemek ihtiyacını karşılarken, hem de toplanan yardımları özellikle bölgedeki köylere götürerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Toplanan yardımlar arasında; gıda, hijyen paketi, kıyafet ve ısıtıcı gibi öncelikli ihtiyaçların yanı sıra çocukların okuması için hikaye kitapları, boyama kitapları ve boyama malzemeleri de ilçe ve köylerdeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

Öte yandan, Antakya dışında Hatay’ın Defne ve Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçelerinde de depremzedelerin barınma ihtiyacının giderilmesi için Kartal Belediyesi tarafından çadır kurulumu sağlandı.

Başkan Gökhan Yüksel’den Ekiplere Teşekkür

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, deprem bölgesinde canla başla çalışan Kartal Belediyesi personeline teşekkür ederek; “Kartal Belediyesi olarak, depremzedelere yönelik yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Afet bölgesinde çalışan arkadaşlarımız harika bir iş çıkardılar. Ne kadar teşekkür etsek az. Sadece arama kurtarma noktasında değil, depremzedelere yardım çalışmalarında büyük bir gayret gösterdiler. Diliyoruz ki, bu zor günleri dayanışma içinde hep beraber atlatacağız.” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi