Bu kapsamda gerçekleştirilen Bayram Demirkol Parkı’nın 2. Etap çalışmalarında sona gelindi. Uzun süredir hummalı bir şekilde çalışmaları süren ve vatandaşların kullanımına açılacak olan parkta son düzenlemeler yapılıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, kentin çehresini değiştiren çevre projelerine öncelik vermesiyle birlikte, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapım faaliyetlerine başlanan Bayram Demirkol Parkı 2. Etap çalışmaları, hizmete giren ilk etap ile birlikte bölge halkının buluştuğu, dinlendiği ve spor yaptığı en önemli alanlardan biri olacak.

Toplam 15 bin 874 metrekareden oluşan ve yürüyüş yollarından, oturma alanlarına, çocuk oyun parkından piknik masalarına dek pek çok farklı aktivitenin yapılabileceği parktaki çalışmalar neredeyse tamamen bitirildi. Parktaki bazı küçük değişiklikler ve bazı peyzaj unsurlarının tamamlanması konusunda çalışmaların devam ettiği park, yemyeşil görüntüsü ile öne çıkıyor. Yeşil papağanlar, saksağanlar ve diğer kuş seslerinin eksik olmadığı park kısa sürede hizmete hazır hale getirilecek.

Yaşanan deprem felaketi ile kent yaşamında ne denli öneme sahip oldukları ortaya çıkan parklardan biri olan Bayram Demirkol Parkı 2. Etabı; 2018 yılında açılan 1. Etap ile birlikte Kartal’ın devasa parklarından biri olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Bayram Demirkol Parkı 2. Etap Projesi’nde; toplam 10 bin 599 metrekare yeşil alan, 732 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, çok sayıda piknik masası ve bank, 34 araçlık otopark, çocuk oyun alanı, 137 ve 79 metrekare büyüklüğe sahip 2 farklı spor alanı yer alıyor. Parkta ayrıca bay ve bayan tuvaletleri, mescit ve bakım odası da bulunuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ